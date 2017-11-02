無懼土庫曼奧步 中華男足出征卡達備戰

2017年11月02日 18:52 中時電子報 李弘斌 ／桃園報導 ／桃園報導

東道主土庫曼出「奧步」，故意將14日的亞洲盃最終輪資格賽關鍵戰移到車程5小時以外的偏遠城市舉行，不過中華男足沒在怕，2日由英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）領軍出征，按原定計畫至卡達移地訓練，準備拿下這場重要勝利。

「這表示對手有一點畏懼我們，」懷特說，這場比賽本來應該在阿什哈巴德（土庫曼首都）進行，卻在最後一刻改到不到10萬人口的巴爾坎納巴德（Balkanabat），讓中華隊搭機到阿什哈巴德之後，還得坐5小時的車子才能抵達。

「那個城市在土庫曼的另一邊，全市只有一間旅館，他們就是竭盡可能的要利用主場來發揮優勢，」懷特說：「我們曾經向亞足聯反映，更改的時間太過匆忙，我們的飛機已經訂了，但很可惜最後沒有任何改變，但這就是國際足球賽，我們隨時都要為這種事情做好準備。」

中華隊這次徵召的旅外國腳，周定洋仍在交涉中，殷亞吉得等中超聯賽踢完，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂2日都與球隊從台灣啟程。中華隊將先到卡達移訓1周，並與當地的職業隊進行練習比賽，再包機飛往土庫曼。

中華隊英籍教頭蓋瑞懷特（右二）與教練團行前合照。（李弘斌攝）

效力於本土聯賽的國腳部分，球員幾乎都剛踢完密集的全運會，甚至行前還踢了台甲聯賽，可能處於疲憊或受傷的狀態。懷特已安排有英超資歷的醫療人員，在卡達替所有球員進行體檢、把關，也有隊醫、防護員、按摩師隨行出征。

「當然近來國內賽事密集，我們也盡可能的跟球隊溝通，是否能讓這些國腳們多多休息。」懷特說：「像昨晚還有一場台甲，結果已經不影響排名，我們也特別拜託兩支球隊，總之，盡可能不要讓我們的球員受傷，能夠投入對土庫曼之戰。」

(中時電子報)