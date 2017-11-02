防治空汙政策李應元肯定中市創舉

2017年11月02日 19:02 中時 林欣儀

環保署長李應元視察台中火力發電廠，對台中市防治空汙措施大表肯定。(林欣儀攝)

環保署長李應元與經濟部長沈榮津等人視察台中火力發電廠空汙改善進度，陪同的台中市長林佳龍特別強調，台中市訂定全國最嚴鍋爐加嚴標準，並首創外埔綠能園區稻稈氣化發電、配合環保署補助經費將投入綠色交通計畫，多項政策皆領先全國，也獲得李應元肯定。

李應元在視察記者會中指出，解決空汙問題，台電台中電廠已承諾將進行既存1至4號的燃煤機組汙染排放控制設備升級，並且新設兩座機組採用天然氣發電，將增加發電效率及採行最佳可行控制技術，讓每單位發電量的空汙排放量降到最低，但除固定汙染源的問題，農業與交通等地上物、移動式汙染問題也需改善。

在改善燃煤鍋爐對空品影響的部分，李應元說，全國性的鍋爐加嚴標準預計109年實施，環保署也將補助全國「商業鍋爐」汰換，台中市政府則領先全國標準、已於今年6月公告實施自訂鍋爐空氣汙染物排放標準，其規定為新設鍋爐須採燃氣設施或電爐，既存鍋爐給予1年半的緩衝期。

交通汙染部分，李應元指出，台中市人口數、車輛數及汽柴油加油站發油量都有明顯成長，其中，加油站發油量更是台北市的兩倍，目前台中市政府與環保署已編列7.5億元經費，將推動「關鍵8微克-綠色交通計畫」，包括推動電動公車、補助電動機車、綠色運輸轉乘優惠補助、智慧交通等，預計可降低3萬1千公噸碳排放量。

而在農業汙染方面，台中市將外埔堆肥場活化利用，轉型為綠能生態園區，藉由結合稻稈氣化與廚餘發電，每年將可回收台中4成稻草，有效防治稻草露天燃燒空汙的問題，也獲得李應元肯定。

(中時)