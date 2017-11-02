OTT影視產業協會組國家隊 打進全球網路視頻產業

2017年11月02日 19:10 中時電子報 張怡文

文化部長鄭麗君承諾政府將協助OTT產業打國家隊。

OTT線上影視產業協會首屆理事長錢大衛。

在全球網路視頻OTT業產值將超越實體視頻之際，由國內13家影視平台業者共創的「台灣線上影視產業協會」已在2日成立，創會理事長由LiTV董事長錢大衛出任，因事關我國OTT產業和國際化競爭的實力，包括文化部長鄭麗君，及NCC主委詹婷怡等相關產業重要官員親自出席協會成立大會，並誓言要集結國內本土OTT業者共組國家隊，跟國際OTT業者較勁。

鄭麗君表示，協會成立後政府將結合OTT業者一起打國家隊。因為在面對全球OTT發達之際，身為文化部長最憂心的事，就是手機一打開流通內容都是他國製作，過去幾年台灣電影電視業面臨嚴重競爭失衡，此時必須要掌握網路無國際的時代趨勢。她並宣誓政府有三挺，挺台灣本士，挺台灣正版內容和挺OTT平台，結合產官學民間成立機構，共同打擊盗版。

台灣線上影視產業協會是由LiTV與KKTV兩大影視平台發起，錢大衛強調為創造台灣合法影視的生態環境，必須和政府共同對抗嚴重的盜版問題，捍衛正版業者應有權利，同時以協會為平台進行產業交流，以創造台灣線上影視軟硬實力。

該協會推動一年多終於成立，目前會員包括4gTV四季線上影視、ELTA OTT、friDay影音、GagaOOLala（杰德影音）、myVideo影音隨看、Vidol影音、巴哈姆特動畫瘋、麥卡貝網路電視、歡樂看FainTV等。

據指出，台灣已被國際OTT業者視為具吸引力的商機市場，相關產業分析也透露，台灣的網路視頻收入，將在2021年出現高成長率，產業收入可突破1億6千多萬美元，佔實體視頻市場約四分之一的規模，這也促使許多區域性與國際級OTT業者登台，包括Netflix、Amazon等，都開始和台灣影視業者洽談合作事宜。

(中時電子報)