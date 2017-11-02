華航禁空服員戴手套 逼轉地勤惹議

2017年11月02日 19:13 中時 柯宗緯

華航工會幹部潘家洛（中）2日出面控訴公司，因罹患慢性接觸性蕁麻疹，公司不讓他戴手套，甚至無預警轉調地勤。（柯宗緯攝）

華航工會幹部潘家洛說，因自身罹患慢性接觸性蕁麻疹，公司先不要戴手套，等紅疹再戴，「這是把我當白老鼠嗎？」（潘家洛提供）

華航今年8月竟以「旅客觀感」為由，要求空服員在機上收餐、垃圾等服務不得配戴手套，華航工會幹部潘家洛因罹患慢性接觸性蕁麻疹，華航要他等到紅腫再戴，更無預警將他轉調地勤，2日勞資爭議協調後，高市勞工局要求撤銷申誡處分及恢復空服員原職。

「抗議華航罔顧職安，違法打壓工會幹部！」潘家洛今日出示就醫診斷證明指出，在機上工作19年，近3個月上班不戴手套後，手部起疹子，又有紅腫、癢痛，經診斷為慢性接觸性蕁麻疹，醫師建議工作時戴手套，避免產生過敏原，但華航竟要求他不要戴，等出紅疹再戴手套，「這是把我當白老鼠嗎？」

潘家洛怒控，10月起公司要他請病假，又突然召開評議會，決議把他從空勤轉調為地勤貨運部工作，「這有如拔掉我的翅膀」，違法調職薪水短少1.5至2萬，況且戴手套是一件非常小的事情，保護自己也保護乘客，但華航竟如此野蠻。

華航低調回應，相關問題不再對外說明，華航一向重視員工表現，並視為公司競爭力的基礎，對內維持公平的一致標準，也有相關法令規定約束。

華航企業工會理事長劉惠宗直說，多家國際航空公司也都准許員工配戴手套，工會內部調查99.7%組員支持戴手套，但華航置之不理，更無預警調動職務，嚴重違反勞基法。工會質疑，因為潘家洛是工會幹部身分，且發動遊覽車北上支援華航工會，這次才遭到惡意打壓。

高雄市產業總工會理事長江健興也出面聲援表示，依職安法規定及詢問疾管署獲回覆，戴手套並無違反相關規定；他籲請民進黨政府正視華航人事管理問題，若不讓潘回復原職，要求華航董事長何煖軒下台外，並將串聯其他工會發起拒搭華航。

今天勞資爭議協調會後，勞工局回應，調解委員會建議華航撤銷對勞工的申誡處分，另請資方考量調職是否符合比例原則，若勞方事後補正戴手套申請手續，完成後請公司回復勞工空服員原職。

(中時)