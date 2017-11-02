亞洲樂齡展登場 搶攻銀髮商機

2017年11月02日 19:06 中時 柯宗緯

亞洲樂齡智慧生活展2日於高雄展覽館開幕，搶攻龐大銀髮族商機。（柯宗緯攝）

「2017亞洲樂齡智慧生活展」2至5日於高雄展覽館登場，共計300攤位，瞄準銀髮族產品商機。此次規畫4大主題，最大亮點是斥資百萬打造的日照中心展示館，展現高市府致力推動長照2.0，以因應高齡化趨勢。

高雄展覽館董事長涂建國致詞提到，以往65歲以上稱之為老人，現在根據聯合國重新對老人年齡定義，超過80歲才叫老人，因此亞洲樂齡智慧生活展，特別強調「樂齡」，而非老人照護。

高雄市府秘書長楊明州、社會局長姚雨靜及衛生局長黃志中應邀出席。姚雨靜指出，此次斥資百萬，實景打造「日照中心展示館」，展示日照友善環境，搭配身心機能活化運動課程、音樂課程、高齡者模擬體驗等，及高雄市23間日間照顧中心相關資訊。

日照中心展示館，呼應長照政策起跑相關產業需求，從「食 」健康飲食、保健食品、「衣」遠距穿戴裝置、「住 」居家照護、無障礙空間、健康睡眠、生活輔具、 「行」行動輔具、「育樂」失智預防，打造全方位銀髮樂齡生活樣貌。

另外，參展廠商仁寶電腦推出「仁寶樂齡智慧照護」日照居服管理平台，減少長輩意外風險。宏碁樂齡科技商品「GrandPad」減少高齡數位落差。「愛長照」推出一站式資源整合平台APP服務、「找輔具」提供免費線上「60秒輔具快篩」配對合適產品、店家與衛教資訊。

(中時)