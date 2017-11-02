台南文化中心舞蹈製作《首演》週末登場

2017年11月02日 19:16 中時 曹婷婷

台南文化中心自製節目《首演》，由藝術總監余能盛老師領軍，將現代編舞與經典芭蕾巧妙結合，11月4日、5日在台南文化中心演藝廳隆重登場！(曹婷婷攝)

台南文化中心自製節目《首演》，由藝術總監余能盛老師領軍，將現代編舞與經典芭蕾巧妙結合，11月4日、5日在台南文化中心演藝廳隆重登場！

在文化部「活化劇場計畫」支持下，台南文化中心近年來積極建立專業劇場並經營品牌節目。2015年，由藝術總監余能盛以其在國外30多年專業劇場經營及節目製作經驗，推出年度品牌自製節目；2016年成立表演藝術平台，透過在地舞者甄選、舞者培訓，安排優秀在地舞蹈表演人才參與年度品牌節目演出。

目前已辦理3次在地舞者甄選，超過120名舞者報名，2016年初次甄選，藝術總監余能盛從近60名舞者中，選出7名參加台南文化中心2016年品牌製作《門 The Door》演出培訓，其中，5名實際參與演出，今年更有43名入選培訓，經過6個月培訓課程，挑選出17名舞者參與《首演》。

余能盛長期擔任奧地利格拉茲市歌劇院芭蕾舞團副藝術總監，多次拔擢國內人才登上國際舞台，並引介國外知名舞者來臺演出，致力於台灣藝文與國際接軌。曾製有《茶花女》、《春之祭》、《門》、《吉賽兒》、《天鵝湖》等作品，更於2016年南藝術節製作《悸動Emotion》及《博物館之夜．歌劇選粹》，藝術成就享譽國際。

此次舞碼相當精彩，包括「梆笛協奏曲（馬水龍 曲）」、「夢之安魂曲（克林．馬塞 曲）」、「沉默之聲（保羅．賽門 曲）」、「天鵝湖第二幕（柴可夫斯基 曲）」。11月起將在台南及新營文化中心共演出3場，希望透過巡演帶給城市更多感動，並鼓勵舞者勇於挑戰自我，開拓廣闊視野，為自己舞技發展開創更多可能。

(中時)