彰化市第二納骨塔售出4成 進帳1.6億元

2017年11月02日 19:16 中時 吳敏菁

彰化市第二納骨塔第一期工程與後續擴充工程的工程經費合計為1億549萬元，已經售出4成，進帳1億5894萬元，回本之餘，還被視為市庫金雞母。（吳敏菁攝）

彰化市第二納骨塔完工，第1期工程與後續擴充工程共投入1億549萬元，已售出4成、共3148個塔位，塔位搶手，為市庫進帳1億5894萬元，本金一下子就回收，還被視財源金雞母；新塔地藏王菩薩兩旁塔位售價達20萬元，市長邱建富表示，後續還要闢設西洋式「宗教專區」。

彰化市第一公墓附屬納骨塔在20多年前興蓋，共有地上5層樓、地下1層樓，總塔位數共1萬9276個。市長邱建富表示，彰化市近23萬人口，第一納骨塔位已飽和，才籌畫在現有公墓地約0.95公頃基地，展開第二納骨塔工程的規劃和興建，去年第一期工程施作8048個塔位，已經啟用，為了搶好位，還引起轟動，漏夜大排長龍。

接續擴充工程已近完工，將再增加1萬345塔位，施作包含2、3樓的空間，並增闢「宗教（西洋式）專區」，預定11日起開始受理登記，預料在搶新、「換個好風水」心理下，會再掀熱潮，公所表示，未來視需求，已預留擴充到7期的空間，塔位售價在2萬5000元到20萬元之間。

邱建富表示，在尊重多元文化的前提下，第二納骨塔，提供不同宗教、形式的需求

，包括東西方宗教、大中小骨櫃、夫妻櫃以及神主牌位。特別的是，建築強調節能，多扇窗戶設計採光明亮、通風、大殿挑高，希望營造寬敞、開放環境，讓民眾有便利的祭拜場所。

(中時)