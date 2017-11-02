莫凡彼南開盃全國咖啡拉花賽 40校近百學子競逐

2017年11月02日 19:30 中時 楊樹煌

▲莫凡彼南開盃咖啡拉花比賽，主辦單位南開科大休閒管理系主任王月鶯〈中〉與獲獎同學合影。（楊樹煌攝）

「2017第2屆莫凡彼南開盃全國咖啡拉花競賽」決賽，在南開科技大學舉行，吸引全國各地40所學校，近百位學子前往競逐拉花首席；最後競技果，高中職組由亞洲餐旅學校李姿璇奪冠；大專組第一名由醒吾科技大學陳宇軒奪得。

主辦單位南開科大休閒管理系主任王月鶯表示，該系擁有耗資近400萬，建置全台最完善的咖啡教學設備，是新加坡BBCA咖啡學院認證的精品咖啡課程合格考場。

今年該校更導入全台唯一的莫凡彼餐飲集團咖啡調飲暨吧檯人才養成課程，奠定南開科大休閒系發展咖啡產業教育，在技職體系領先的地位，連續兩年的全國咖啡拉花比賽，並成功聯結產學平台。

今年的莫凡彼南開盃全國咖啡拉花競賽，已連續2年都遠從金門跨海來台的金門大學及金門農工，還有仁愛高農、致用高中、同德家商及高餐大等校學生，不但想爭取總金額6萬元的獎金，更想爭取年度咖啡拉花高手的榮耀。

競賽結果，高中職組第一名亞洲餐旅學校李姿璇、第二名國立羅東高商張智傑、第三名亞洲餐旅學校方逸文；大專組第一名醒吾科技大學陳宇軒、第二名中國科技大學詹曉玟、第三名嘉南藥理大學梁其盛。

(中時)