金門多采多姿 入圍「全球21大智慧城市」

2017年11月02日 19:23 中時 李金生

以打造「科技生活智慧島」為目標的金門縣，生活愈來愈多采多姿。（縣府提供）

以打造「科技生活智慧島」為目標的金門縣，入圍國際智慧城市論壇（ICF）「2018全球21大智慧城市」，成為台灣第1個入選的離島縣市，也是福建東南沿海地區第1個入選城市。

總部在紐約的智慧城市論壇是由世界通訊端協會成立，自1999年開始舉辦全球智慧城市選拔，評比主題包括寬頻連接、知識工作力、數位內涵、創新、行銷及年度主題。第1階段從全球400多個參選城市中選出Smart21，第2階段再從中選出Top 7，最後則選拔出年度首獎。

金門縣提出推動智慧島的發展成果，寬頻指標方面有無線網路建置、學術聯網及行政洽公更便利的政府網際服務網。知識勞動力指標方面則涵蓋強化在地大學教育及創新能量、小三通及BOT產官合作帶動人才培訓、戰地轉型吸引新創事業-整修聚落建築，以及發展民宿產業、金門酒廠產能提升，帶動在地產業創新、推動金門地方產業升級計畫，培育企業第2代人才。

在創新指標方面有金門縣民卡、智慧路燈、行動圖書館和協助旅外華僑返鄉辦理土地登記服務、提供行動不便者到府服務及跨越台灣海峽的地政好厝邊、戶政跨域便民服務、小型企業創新研發計畫與酒糟養牛。數位平等指標方面則有全民數位學習，金門數位機會中心、樂齡大學和新住民多元服務。

在永續指標方面涵蓋環保公園低碳教育館、試辦低碳社區、推動太陽能集電板安裝、電瓶車旅遊、K-Bike進駐金門、螢火蟲與水獺保育、線上賞鳥直播。在宣傳指標方面有建構社區智慧地圖資訊，世界遺產亮點在金門。

另包括成為德商圖資公司Here Technologies在北亞洲地區第1個官方社群，建立金門巷仔內圖資定位資訊、建置國內第1座離島數位化國家公園、全球唯一戰地坑道音樂節、首創全國戰地體驗式旅遊、推動金酒文化、僑鄉宗祠文化、浯島迎城隍慶典、金廈中秋博狀元餅與4所1園特色旅遊季。

在2018年ICF主題-Humanizing Data人性化的數據方面有金門縣民卡、高齡友善城市計畫的推動，以及風獅爺商店街與昇恆昌的進駐，帶來經濟機會的提升與人力資源的進入。

(中時)