更生人種有機黑米優惠回饋

2017年11月02日 19:20 中時 許素惠

更生人王玉彰致力有機農作，並加入宗教團體當志工，還不忌憚到監獄現身說自己更生的故事，藉以鼓勵收容人。近來用心栽種的黑米收成，又以每公斤低於市價約100元的優惠價回饋消費者，讓友善環境的理念更接地氣。

虔誠的宗教信仰引領王玉彰破迷開悟，深刻體會「水懺」經裡的真諦，自我惕厲，遠離惡緣，後來發現，監獄雖然是個不自由的地方，但卻是冷靜思考、沈澱心情的最佳場所，於是下了一個另類註解：「監獄是一個很好的修行道場，牢房是一個很好的禪修地方」。

王玉彰選擇有機農業發展，一來想為農友創造更大利潤，二來係為保障消費者的健康，三來修復被化學肥料和農藥荼毒許久的土地。術業有專攻，為了能做出成績，他孜孜不倦到處上有機農業課程，也參與驗證人員的訓練。

耕耘了多年終有成，有機稻米、胡蘿蔔、洋蔥、四季豆、馬鈴薯、地瓜、南瓜等疏果，一應俱全，種類多元，還成為許多新農人的老師，受多個機構委託為有機輔導員及示範農田，成為推廣有機農業的種籽據點，而他也不吝提供就業機會給更生人。

近來有機黑米採收，他希望人人都能吃得起這被譽為「黑珍珠」和世界「米中之王」的營養美味，每公斤只賣150元，足足比市售有機黑米便宜100元，有意訂購可電：0921-792676。

(中時)