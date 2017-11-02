家扶員林兒少館外牆磁磚 雷射篆刻永留捐款人芳名

2017年11月02日 19:34 中時 謝瓊雲

彰化家扶中心員林兒少新館「筑夢築館」2日舉行愛心簽名磁磚鋪面工程，將捐款人芳名以雷射雕刻方式永留於外牆磁磚上。（謝瓊雲攝）

身為扶幼委員20年的羅金珠（左三），在擔任員林區扶幼主委期間為兒少新館覓地、標地，並四處奔走籌募上千萬，出錢出力的她現場亦再捐出50萬元建館基金。（謝瓊雲攝）

承興紡織公司副董事長紀淑玲（左三）兩年多前急性心肌梗塞，因家扶等社福機構與2千多名家扶兒為她集氣、奇蹟撿回一命，她現場將捐款加碼至100萬，感念家扶救命之恩。（謝瓊雲攝）

承興紡織公司副董事長紀淑玲兩年多前急性心肌梗塞，因家扶等社福機構與2千多名家扶兒為她集氣、奇蹟撿回一命，她現場將捐款加碼至100萬，呼籲各界及時行善。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心員林兒少新館「筑夢築館」，館舍主體結構已近完工，2日廣邀扶幼委員與企業各界，參與一樓外牆雷射雕刻簽名磁磚鋪貼活動，盼號召更多人涓滴匯流愛心，踴躍捐輸經費。

一片磁磚、拼出孩子一片天！彰化縣長夫人劉慧如、社會處長黃淑娟、前縣長卓伯源和員林市長張錦昆、彰化市長邱建富，與藍綠立委、縣議員也到場共襄盛舉，捐出善款盼拋磚引玉。

2年多前急性心肌梗塞從鬼門關前走一遭的紀淑玲，感念家扶兒集氣祈福救命，更現場加碼捐款至百萬，呼籲各界及時行善。

社工督導孫皎容說，趕在明年暑假前啟用的兒少新館，將服務員林、大村、永靖、埔鹽、埔心、溪湖和田尾等7鄉鎮市弱勢兒少，將有音樂舞蹈教室、還有彩虹屋、個別與團體諮商室等，未來兒少與寄養辦公室也將進駐，目前內部裝修等軟體設備仍有4千多萬元經費缺口。

家扶建館主委蘇哲雄表示，從3年前標到縣府釋出的抵費地，歷經2年多時間規劃、取得建照，動工後已於6月7日完成上樑，這一年多來陸續有近800筆善款挹注建館基金，當時募款口號即是捐款一萬就可親筆簽名於磁磚，並將以雷射雕刻方式於外牆磁磚上永留芳名。

家扶主任王震光指出，兒少新館從購地到興建，捐款人從2歲女娃賴佩妮到88歲阿嬤林玉華，還有許多離職退休的家扶社工，都是無名英雄；建館副主委羅金珠擔任員林區扶幼主委期間，一路帶著社工覓地、標地，四處奔走籌募千萬建館基金，更是幕後大功臣。

王震光說，社工與志工們以精湛建設總經理陳志聲所提供的高階雷射雕刻機客製篆刻，每片磁磚上每個捐款人芳名，都需來回操作3次才完成，若再加上公司行號標誌圖案，單片就需耗時1至3小時，800多片預計要到明年1月才能全數刻完。

(中時)