大學研發樂齡產品 讓銀髮族生活更有品質

2017年11月02日 19:27 中時 潘建志

台灣人口快速高齡化，銀髮產業日益蓬勃發展，不少單位也投注心力於相關領域研究。屏東科技大學邀請8所技專校院學校參加「2017亞洲樂齡智慧生活展」，共展出10件研發成果，希望利用科技可以讓銀髮族群擁有更優質的生活品質。

10件作品包括屏科大「高坡度高安全性智慧型福祉電動車」、中華醫事科大「離床與徘徊偵測器」與「近視控制暨預防老花視力訓練儀」、吳鳳科大「隱藏式尿袋褲」、和春技術學院「手部肌力訓練系統與雲端照護社群管理系統整合平台」。

屏東大學「仿生健身手套」、崑山科大「多功能腿部肌力復健機」、美和科大「以影像分析為基礎之皮膚外觀檢測裝置」、高苑科大「使用在臨床步態分析的測力跑步機」與「護理行動車智慧VoIP判斷通訊系統」。

屏科大車輛工程系教授陳勇全設計研發的高坡度高安全性智慧型福祉電動車，具有智能輔助轉向及電磁煞車系統，並將車體重量減輕20%，即使陡峭坡度道路也能行駛，車身亦加入懸吊避震效果，坐起來像轎車一樣舒服。

車子還可供輪椅上下，位置就在副駕駛座區，對銀髮族非常方便。陳勇全說，為響應環保節能，近年來許多遊園區、景點、寺廟都使用觀光電動車；福祉車有更貼心的設計，對銀髮族出外旅遊更為方便舒適。

2017亞洲樂齡智慧生活展於11月2日至5日在高雄展覽館舉行，包括食、衣、住、行等各項銀髮商品，及健康照護、安養、居家護理、復健、生活輔具等相關產業。

(中時)