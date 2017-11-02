夏于喬繪畫挺公益！喜見偶像幾米 說溜嘴是導演男友林書宇引薦

2017年11月02日 19:32 中時 徐桐炘

左邊的刺蝟小孩就是夏于喬的創作。右邊的小柴犬則是由插畫家Emma繪製。（徐桐炘攝）

夏于喬（喬喬）2日以愛心大使身份出席聯合勸募記者會，為捐款活動的贈品明信片獻出繪畫創作，被主持人阿娟稱讚事新銳畫家，她害羞大笑說：「好開心喔！」熱愛繪畫的她，原本僅被要求拍攝MV，但她自告奮勇希望能貢獻插畫，她更意外透露因為太喜歡知名插畫家幾米，在「朋友」引薦下聊了一下午，但一被問口中朋友是否就是曾以幾米插畫為主題拍過電影《星空》的導演男友林書宇，她害羞點頭：「唉唷！對啦！就是朋友啊！」

「我每本幾米的畫冊都有！」以粉絲的心情向對方討教繪畫，她才驚覺自己之前用的紙、筆和顏料都有問題，聊過一頓下午茶後收穫豐富，還讓對方過目她的作品，笑說當下超害羞！

喬喬透露會將創作送給身邊親近的人，曾國城年初50大壽時就收到她的畫，她讓曾國城帶著帥氣側臉穿上綿羊裝，仰望50顆小雞星空，她表示：「因為城哥屬羊，今年又是雞年，50顆星星象徵我們這些被她照顧的後輩！」不過竟然沒有送過安氏姐妹？她表示原本想用畫當作安以軒結婚禮物，但看到對方家裡都是藝術品，「我的畫放在旁邊看起來太奇怪了！」才因此作罷。

原本想為勸募活動要畫超人裝的孩子，但喬喬思考2、3天後開始動筆時，選擇身穿刺蝟裝的小孩，「經歷過社會現實，對於愛有所保留，對付出更是會去思考，穿著刺蝟的小孩就是每個大人，每個人都像穿著刺蝟裝。」可是她畫完之後信心有些不足，趕緊給經紀人、媽媽和男友看，「想要確定他是刺蝟，不是老鼠！」幸好大家都給予正面評價，她也放話說：「其實是想要畫一個系列！」

喬喬還在活動主題曲《一起愛 愛不同》的MV中小露舞蹈，被主持人誇獎晉升為唱跳天后，立刻噴笑說：「畫畫我想要和大家分享，但唱跳有點尷尬！」她也搞笑說：「希望（鼓勵）大家和我一起拿出勇氣來！」當天僅學1、2個小時就要上陣，天氣又熱，她因擔心NG影響大家，反而更加緊張，最後拍了20多遍才過關，讓她直呼跳舞很難！

(中時)