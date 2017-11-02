新北市直播拍賣運動課程 辣妹現場示範滑水

：新北市政府直播拍賣運動中心課程，主持人及教練現場示範滑水課程的運動姿勢。（葉德正翻攝）

友善列印
中時

新北市政府2日在「我的新北市」粉絲團直播拍賣6家運動中心的特色課程，半小時節目吸引超過1000位以上粉絲按讚，其中新莊運動中心的滑水課程，是全國首度在室內運動中心舉辦，一推出就秒殺。新聞局表示，8日晚上仍會以半價推出板橋「熱舞有氧」等另外5家運動中心的特色課程，請粉絲們鎖定當晚直播。

新北市政府副發言人葉元之擔任今天直播拍賣的叫賣哥，與課程型男辣妹教練有很多有趣的互動，相當吸睛。他表示，透過臉書直播拍賣運動課程，不僅可以鼓勵大家運動，還能讓全國網友認識新北市運動中心的特色，推廣運動城市的理念。

現場並分兩波抽出50支小米運動手環給留言的粉絲朋友，氣氛嗨翻天。此外，網友只要留言，就可憑截圖到任一運動中心體驗游泳池或健身房一次。葉元之說，下周直播仍會送出很多好禮，請網友們不要錯過。

今天直播拍賣的運動中心課程，大多具有燃脂及訓練核心肌群的功能，包括三重的「節奏脂肪飛輪」、淡水的「流行街舞」、新五泰的「U-BOUND」、中和的「拳擊體適能」、汐止的「多功能環狀訓練課程」以及新莊的「水上滑水訓練營」。

體育處表示，新北市運動中心的課程都相當流行、時尚，價錢也比坊間便宜，網友如果在這次直播沒標到想上的課程，也歡迎徑洽各運動中心。

(中時)

大學研發樂齡產品 讓銀髮族生活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。