新北市直播拍賣運動課程 辣妹現場示範滑水

2017年11月02日 19:36 中時 葉德正

新北市政府2日在「我的新北市」粉絲團直播拍賣6家運動中心的特色課程，半小時節目吸引超過1000位以上粉絲按讚，其中新莊運動中心的滑水課程，是全國首度在室內運動中心舉辦，一推出就秒殺。新聞局表示，8日晚上仍會以半價推出板橋「熱舞有氧」等另外5家運動中心的特色課程，請粉絲們鎖定當晚直播。

新北市政府副發言人葉元之擔任今天直播拍賣的叫賣哥，與課程型男辣妹教練有很多有趣的互動，相當吸睛。他表示，透過臉書直播拍賣運動課程，不僅可以鼓勵大家運動，還能讓全國網友認識新北市運動中心的特色，推廣運動城市的理念。

現場並分兩波抽出50支小米運動手環給留言的粉絲朋友，氣氛嗨翻天。此外，網友只要留言，就可憑截圖到任一運動中心體驗游泳池或健身房一次。葉元之說，下周直播仍會送出很多好禮，請網友們不要錯過。

今天直播拍賣的運動中心課程，大多具有燃脂及訓練核心肌群的功能，包括三重的「節奏脂肪飛輪」、淡水的「流行街舞」、新五泰的「U-BOUND」、中和的「拳擊體適能」、汐止的「多功能環狀訓練課程」以及新莊的「水上滑水訓練營」。

體育處表示，新北市運動中心的課程都相當流行、時尚，價錢也比坊間便宜，網友如果在這次直播沒標到想上的課程，也歡迎徑洽各運動中心。

(中時)