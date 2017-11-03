陳輝東：南美館回應重建台灣美術史理念

陳輝東（左二）數十年來推動地方美術發展。（陳輝東提供）

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文化部國立台灣美術館策畫、藝術家出版社發行的「家庭美術館──美術家傳記叢書」，這次新書發表會，3位台南藝術家也列名其中，分別是雕刻家陳英傑、畫家蔡草如及陳輝東；陳英傑、蔡草如已歸仙山，陳輝東仍精力旺盛從事創作與推動美術大業，3人傾全力數十年來不間斷耕耘台灣美術，構成台灣美術經典。

陳英傑以頗富哲思的空間結構，表現出生命各種面向；蔡草如以水墨傳達出台灣民間寺廟的傳統美感；陳輝東現任台南市美術館董事長，以油畫彩繪出台灣美術綺麗且豐富生命力。

這部叢書從1992年開始推動以來，直到現在已經出版111冊，可說是漫長美術史重建的基礎工程；往後將在國立台灣美術館下成立近現代美術館以及文獻典藏等工程，鼓勵各大學成立台灣美術研究中心，重建台灣美術史。

陳輝東數十年來不只推動地方美術發展，今年成為「被出版傳記」藝術家，彷彿有被頒獎的感覺。他回應鄭麗君重建台灣美術史觀點，透露今年台南市美術館招聘館員，應徵者700餘人，有資格面試者400餘人，根據事後面試委員轉述，能答出5位台南或台灣藝術家的人，居指可數。

他說 顯然台灣高等教育漠視本土美術，長期著眼於西方潮流，希望這套叢書能發揮普及台灣美術教育的作用，深入學校，進入家庭，重新建構台灣美術史。

陳輝東說，南美館以重建台灣近現代美術為建館理想，將於2018年下半年開館，將會是成為最積極與快速步伐回應重建台灣美術史理念的地方美術館，意義重大。

此次新書發表會，總計有3位活躍於台南藝術家，成為台灣美術史璀璨篇章，顯示台南美術圈具備豐厚的活力與底蘊，然而，如何典藏與研究成就卓著的藝術家作品與其創作理念，如何培育新人才，一棒接一棒，是南美館日後的課題與推動館務的核心工作之一。

(中時)

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