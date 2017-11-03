小英竟成亞洲第一 作家王丰酸：洋雜誌被髒東西矇眼！

《富比世》公布「全球百大最有權勢女性」名單，蔡英文成了亞洲第一，王丰酸，被髒東西矇眼。（本報系資料照片）

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中時電子報

美國《富比世》雜誌1日公布2017年「全球百大最有權勢女性」名單，蔡英文成了亞洲第一。作家王丰酸說，這本洋雜誌眼睛被什麼髒東西矇住了，「亞洲第一名」竟如此低標！

王丰在臉書直言，拜託美國《富比世》雜誌饒了台灣好嗎？你們是覺得台灣還不夠慘嗎？「頒獎」這樣的第一名值得光宗耀祖嗎？「頒獎」可以讓台灣的年輕人折現加薪嗎？「頒獎」可以讓台灣的軍公教年金不被腰斬嗎？「頒獎」可以讓蔡英文大發慈悲不清算在野黨嗎？

「頒獎」可以讓蔡英文不濫發「前瞻計畫」的綁樁預算嗎？「頒獎」可以讓台灣不缺電、不停電嗎？ 「頒獎」可以讓台灣不成為毒品王國嗎(終於是「國」了)？「頒獎」可以讓蔡英文不再搞「去中國化」小動作嗎？「頒獎」可以讓蔡英文迷途知返，搞好兩岸關係嗎？他直指，非但沒用，《富比世》雜誌搞這個排行榜，只會讓蔡英文走極端路線，走得更起勁。

王丰說，全班3個女生，其中一個已被抓進監牢(朴槿惠)，緬甸的翁山蘇姬因羅興亞事件，聲望盪到谷底，被留校查看，剩下的這位不是第一名，才有鬼！蔡英文勉勉強強聲望還沒到谷底，所以就「順理成章」拿了第一名。

但過去近1年半，蔡英文可說一路跌跌撞撞，政績表現坑坑巴巴。王丰坦言，不明白這本洋雜誌是霧裡看花，情人眼裡出西施，還是眼睛被什麼髒東西矇住了，「亞洲第一名」竟如此低標，差不多可以和台灣的大學最低錄取分數相互輝映了！

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(中時電子報)

文章來源：王丰臉書

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