高雄水陸戲獅甲6隊落樁達8次全紀錄　廣東比麟堂蟬聯獅王和40萬獎金

2017年11月03日 03:39 中時 王錦河

2年1次的2017高雄水陸戲獅甲10月28、29日分別在高雄國際游泳池和高雄巨蛋登場，共有來自中台港新印馬5國10隊參賽，爭霸總冠軍獅王高達40萬元獎金。圖為中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團28日在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高，上屆獅王的比麟堂醒獅團第1天水上樁成績暫居第1。（王錦河攝）

香港潤福堂國術龍獅總會雙人舞獅在5.5米高水上樁舞獅時不慎落水（如圖），第2輪再次上樁仍繼續落水。（王錦河攝）

香港潤福堂國術龍獅總會雙人舞獅在5.5米高水上樁舞獅時不慎落水（如圖），第2輪再次上樁仍繼續落水。（史博館提供）

馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團雙人舞獅在5.5米高水上樁舞獅跳躍時不慎落水受傷。（王錦河攝）

馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團雙人舞獅在5.5米高水上樁舞獅跳躍時不慎落水受傷，獅頭變溼頭。（王錦河攝）

馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團雙人舞獅在5.5米高水上樁舞獅跳躍時不慎撞到鋼樁落水受傷，救生人員趕緊跳下去將受傷選手以長背板固定後抬上岸送醫。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團第2天在陸上樁飛躍大展身手，最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金，戰鼓團裝扮成超級瑪利歐造型在場邊敲鑼打鼓。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，該隊第1天水上樁成績暫居第3。（王錦河攝）

高雄兩廣龍獅戰鼓團第2天在陸上樁飛躍大展身手，最後以總成績18.99分拿下第3名，贏得19萬元獎金，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

高雄兩廣龍獅戰鼓團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁金獅獨立，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

香港潤福堂國術龍獅總會在5.5米高水上樁舞獅，除游泳池周邊座位外，還特別在泳池上搭建觀眾席，讓觀眾可以近距離觀賞獅王爭霸賽。（王錦河攝）

參賽獅隊在高雄國際游泳池5.5米高水上樁舞獅，除游泳池周邊座位外，還特別在泳池上搭建觀眾席，讓觀眾可以近距離觀賞獅王爭霸賽。（王錦河攝）

2年1次的2017高雄水陸戲獅甲在高雄巨蛋舉行第2天陸上樁決賽，吸引約8000人圍坐高雄巨蛋觀看。（王錦河攝）

印尼廣肇江夏堂龍獅團第2天在陸上樁飛躍，吸引約8000人圍坐高雄巨蛋觀看。（王錦河攝）

新北市台灣文揚龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰。（王錦河攝）

新北市文揚龍獅團第2天在陸上樁飛躍，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲第2天陸上樁決賽，吸引約8000人圍坐高雄巨蛋觀看。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，2位攝影師也在現場搶拍戲獅甲舞獅。（李奕瑲攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在陸上樁飛躍，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，上屆獅王的比麟堂醒獅團第1天水上樁成績暫居第1。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，1位攝影記者趴在泳池邊低角度拍攝戲獅甲舞獅在水上樁泳池中的倒影。（李奕瑲攝）

上屆冠軍、廣東汕尾義興比麟堂醒獅團以總成績19.46分再度蟬聯冠軍獅王，贏得40萬元獎金。圖為比麟堂雙人舞獅在陸上樁飛躍。（王錦河攝）。（王錦河攝）

廣東比麟堂雙人舞獅在陸上樁踢飛黑豹，救援小獅。比麟堂醒獅團以總成績19.46分再度蟬聯冠軍獅王，贏得40萬元獎金。（王錦河攝）

比麟堂雙人舞獅在陸上樁踢飛黑豹，救援小獅後舔撫受驚嚇的寶貝。比麟堂以純熟技巧融入溫馨劇情，總成績獲19.46分再度蟬聯冠軍獅王，贏得40萬元獎金。（王錦河攝）

比麟堂在陸上樁呈現獅王踢飛黑豹，救援受驚嚇的小獅（中）。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲第2天高雄巨蛋陸上樁決賽吸引約8000人觀看，人群中1對母女觀賽時小女孩向身旁媽咪提問，母親也予以回應，母女溫馨互動。（王錦河攝）

高雄兩廣龍獅戰鼓團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，1位攝影記者趴在泳池邊低角度拍攝戲獅甲舞獅在水上樁泳池中的倒影。（李奕瑲攝）

基隆長興呂師父龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高，該隊第1天水上樁成績暫居第3。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團在陸上樁飛躍大展身手，最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團在陸上樁大展身手，最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團在樁上飛躍大展身手，最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金，戰鼓團裝扮成超級瑪利歐造型在場邊敲鑼打鼓。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團以前空翻漂亮下樁，最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金。（王錦河攝）

人群中1位澳洲小妹妹在高雄巨蛋手持身旁家人手機拍攝陸上樁戲獅甲競賽。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金，戰鼓團裝扮成超級瑪利歐造型格外吸睛，賽後和團長呂美吉（右）在場邊受訪。（王錦河攝）

基隆長興呂師父龍獅團最後以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬元獎金，戰鼓團裝扮成超級瑪利歐造型格外吸睛，賽後和團長呂美吉（左）在場邊受訪。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁舞獅，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右起）、副市長史哲、文化局長尹立等人士在高雄國際游泳池觀看戲獅甲首日水上樁競賽，陳菊市長笑開懷。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在陸上樁跳躍時接連落樁2次。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團雙人舞獅在樁上跳躍時接連落樁2次，兩人難掩落寞之情。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在陸上樁飛躍時連續落樁2次，雖已確定出局，但仍上樁完成比賽，展現運動家精神。（王錦河攝）

人群中1位澳洲小妹妹手持身旁家人手機拍攝高雄巨蛋陸上樁戲獅甲競賽。（王錦河攝）

新加坡藝威體育會在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高，該隊第1天水上樁成績暫居第2。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，幾位小朋友靠在2樓欄杆旁觀戰。（王錦河攝）

新加坡藝威體育會在陸上樁大展身手，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

首日水上樁成績暫居第2的新加坡藝威體育會在陸上樁快要完成競賽時卻不慎落樁，這一摔扣分最後只拿到第5名。（王錦河攝）

新加坡藝威體育會在陸上樁快要完成競賽時卻不慎落樁，仍繼續上樁完成比賽，最後飛躍下樁，展現運動家精神。（王錦河攝）

高雄戲獅甲第2天陸上樁競賽吸引約8000人觀看，人群中幾位澳洲家人觀賞東方舞獅競技。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，其中從荷蘭來台暫居的女子（右）也帶2位女兒觀看東方舞獅。（王錦河攝）

台北市立大學在陸上樁跳躍旋轉時不慎落樁，觀眾給予掌聲鼓勵，選手抱拳捶胸致謝，隨即繼續上樁完成比賽，展現運動家精神。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲在高雄巨蛋舉行第2天陸上樁決賽，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

台北市立大學在陸上樁跳躍旋轉時不慎落樁，隨即繼續上樁完成比賽，展現運動家精神。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲在高雄巨蛋舉行第2天陸上樁決賽，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

新北市台灣文揚龍獅團在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日戲獅甲水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰。（王錦河攝）

印尼廣肇江夏堂龍獅團在陸上樁飛躍，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

台北市立大學在高雄國際游泳池深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

台北市立大學在高雄國際游泳池深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁飛躍，最高1根鋼柱有5.5公尺，鋼柱最寬間距為180公分，考驗度極高。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，人群中1位小妹妹引頸觀看舞獅。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，其中1對荷蘭姊妹也跟隨爸媽在游池中搭建的觀眾席觀看東方舞獅。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引包括1對父女共約2000人觀戰。（王錦河攝）

競技獅隊之間串場時主持人戴上獅頭，2隻獅子宛若親蜜接吻。（王錦河攝）

高雄戲獅甲陸上樁競賽中場休息時，振宗藝術團上演女子八家將。（王錦河攝）

高雄戲獅甲陸上樁競賽中場休息時，振宗藝術團上演女子八家將。（王錦河攝）

高雄戲獅甲陸上樁競賽中場休息時，振宗藝術團上演女子八家將。（王錦河攝）

高雄戲獅甲陸上樁競賽中場休息時，振宗藝術團幾位小朋友準備上場表演舞劍。（王錦河攝）

高雄戲獅甲陸上樁競賽中場休息時，振宗藝術團幾位小朋友上場表演武術。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲舞獅選手在游池邊搭乘竹筏經過池水面登上水上樁平台。（王錦河攝）

高雄文化局副局長王文翠（右）和現場設備搭建負責人陳俊毓（左）在高雄國際游泳池畔討論事宜。（王錦河攝）

高雄國際游泳池首日水上樁競賽吸引近2000民眾觀戰，現場也販售戲獅甲紀念 T-shirt。（王錦河攝）

高雄文化局副局長王文翠（中）、史博館長楊仙妃（左）、高雄兩廣龍獅戰鼓團團長裴俊強（右）和獅團9月20日在史博館戲獅甲售票記者會中一同宣傳，9月底前購票可享6折優惠。（王錦河攝）

高雄兩廣龍獅戰鼓團團長裴恆宗（前排右五起）、文化局長尹立、台灣港務公司總經理郭添貴等人士和參賽隊伍代表10月27日賽前1天同在水上樁游池邊宣傳。（王錦河攝）

獅王爭霸前夕27日深夜「戲獅甲」醒目亮黃字體靜謐佇立在高雄國際游泳池中，透出美麗倒影，一旁便是豎立在深達3米泳池中的21根鋼柱水上樁，共用7噸鋼材打造，最高1根鋼柱有5.5公尺（水下3米、水上2.5米），鋼柱間最寬間距為180公分，一切都準備就緒，就等28日下午耀眼登場。（王錦河攝）

比麟堂雙人舞獅準備登上陸上樁大展身手，最後比麟堂蟬聯獅王。（王錦河攝）

香港潤福堂國術龍獅總會在陸上樁大展身手，吸引約8000人觀看。（王錦河攝）

馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團在首日水上樁競技時因獅尾沒踩穩樁重心偏移，飛躍力道不足導致獅頭前胸直接撞及鋼樁落水，造成胸骨挫傷，腳扭傷上石膏，第2天雖無法上陣，不得已棄賽，但在賽後拄著拐杖進場致意，雖難掩落寞，仍展現運動家精神。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲閉幕頒獎典禮時參賽10隊獅群一同聚集並以金獅獨立向大會和觀眾致意。（王錦河攝）

高雄水陸戲獅甲第2天陸上樁決賽吸引約8000人觀看，人群中1對父女也到場觀賞。（王錦河攝）

2017高雄水陸戲獅甲競賽最後由上屆冠軍、廣東汕尾義興比麟堂醒獅團以總成績19.46分再度蟬聯冠軍獅王，贏得40萬元獎金，基隆長興呂師父龍獅團獲得亞軍，高雄兩廣龍獅戰鼓團拿下季軍。文化局長尹立（中）頒獎給前3名獅隊並一同合影。（王錦河攝）

2年前才搭檔3個月的獅頭鄧植倫（右二）和獅尾江龍潘（左）首次參加戲獅甲便奪得冠軍，2年後2人再度搭檔蟬聯獅王2連霸並和團長鐘道仁（右）在高雄巨蛋合影。（王錦河攝）

2年1次的2017高雄水陸戲獅甲10月28、29日分別在高雄國際游泳池和高雄巨蛋登場，共有來自中台港新印馬5國10支隊伍參賽，2天水陸競技共吸引逾1萬人觀戰，最後由上屆冠軍、廣東汕尾義興比麟堂醒獅團以總成績19.46分再度蟬聯冠軍獅王，贏得40萬元該類競賽史上最高獎金，基隆長興呂師父龍獅團以總成績19.16分拿下第2名和20萬獎金，高雄兩廣龍獅戰鼓團以總成績18.99分得到第3名和19萬獎金，台灣基隆隊和中國比麟堂只差 0.3 分，競爭激烈。

高雄水陸戲獅甲採水、陸2天競賽，皆為國際標準樁，2天成績加總最高分為冠軍，28日首先登場的是在高雄國際游泳池水上樁競技，吸引逾2000人觀賽，10隊雙人舞獅選手需在最高5.5米的21根水上鋼柱間跳躍翻騰，最寬間距為180公分，稍有不慎或獅頭獅尾默契不夠就會落水，第2和第3隊登場的分別是香港潤福堂國術龍獅總會和馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團，2隊先後在水上樁接連落水，其中強隊馬來西亞麻坡關聖宮才剛登樁不到30秒就因獅尾沒踩穩樁柱，原本要接著踩下1樁但只能再踩1次同1樁以回復平衡，此時已在空中飛躍的獅頭因獅尾慢了半秒且向前跨步的力道失衡被削弱，導致獅頭選手跳不到下一樁而在空中大跨步踩樁，身體失去平衝往前衝，臉部下巴和前胸直接大力衝撞前方樁柱而落水，造成臉和胸撞傷，腳踝落水時扭傷，救生人員趕緊跳下水救援，受傷選手面露痛苦表情，獅尾選手還躺掛在樁柱間努力將身體拉回避免落水，眾人將傷者以長背板固定後抬上岸送至802醫院醫治，主辦單位史博館長楊仙妃表示受傷選手腳踝打上石膏後已出院無大礙。香港選手在第2輪上樁挑戰時仍繼續落水，可見水上樁的困難度和高度挑戰性。

29日第2天登場的是在高雄巨蛋陸上樁決賽一較高下，吸引逾8000人觀戰，出場順序依昨日成績反比上場，暫居最後1名的獅隊第1個登場，暫居第1名的獅隊最後1個上陣，但由於前1天水上樁馬來西亞麻坡關聖宮獅頭選手落水腳踝扭傷已上石膏，無法再上樁比賽，因此由昨日倒數第2的香港潤福堂率先登場，暫時落後的獅隊無不在決賽中使出渾身解數，大展舞獅技巧，競爭激烈，共有4隊落樁多達5次，包括台北市立大學、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、新北市文揚龍獅團、新加坡藝威體育會的獅隊皆不慎落樁，其中馬來西亞吉隆坡隊連續2次落樁，但4隊都仍繼續上樁完成比賽，展現運動家精神，現場觀眾也報以熱烈掌聲鼓勵。

高雄文化局副局長王文翠表示高雄戲獅甲水上樁特點為在深達3米泳池中豎立21根鋼柱水上樁，共用7噸鋼材打造，最高1根鋼柱有5.5公尺（水下3米、水上2.5米），鋼柱間最寬間距為180公分。舞獅選手需在21根最高達5.5米的水上樁之間跳躍翻騰，呈現舞獅時而勇猛剽悍時而活潑頑皮等各式精彩動作，且因池水清澈看起來特別深，競技中還得高度的心理恐懼，才能完成參賽套路，順利採青。

為解決浮力與搖晃問題，特請專業技師設計結構，讓選手能安全平穩上樁比賽，除游泳池周邊座位外，還特別在泳池上搭建觀眾席，讓觀眾可以近距離觀賞獅王爭霸賽。

首日水上樁競賽10支獅隊較勁成績出爐，上屆獅王：中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團以10.23分暫居第1，新加坡藝威體育會以10.16分暫居第2，台灣基隆長興呂師父龍獅團以10.03分暫居第3。

陸上樁競技時，基隆長興呂師父龍獅團的戰鼓團裝扮成超級瑪利歐造型在場邊敲鑼打鼓，為獅隊引領節奏，特殊造型格外吸睛，前1天水上樁暫居第3的呂師父龍獅團雙人舞獅使出精彩絕活炫技，台下觀眾驚呼連連，掌聲熱烈，最後基隆長興呂師父龍獅團以總成績19.16分拿下第2名，贏得20萬獎金，只差冠軍0.3分。

第1天水上樁暫居第2的新加坡藝威體育會在陸上樁也使出全力追趕成績，以流暢舞獅技法展現功力，獅頭還戴上發光眼鏡賣萌，讓台下觀眾也眼睛為之一亮，但就在快要完成整套表演時獅尾卻不慎失去平衡落樁，這一摔也摔掉了前3名，最後只拿到第5名。

上屆獅王中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團是自己毛遂自薦寄e-mail到高市府表達參賽意願，2年前獅頭鄧植倫和獅尾江龍潘2人才搭檔3個月就贏得冠軍，2年後再度聯手的兩人默契也更加好，成功2連霸奪冠後兩人都說很開心，獅頭鄧植倫表示第2天陸上樁共有4隊失手落樁，且對手基隆呂師父龍獅團拿到9.2多高分，讓最後上場的他們倍感壓力，絕對不能有任何閃失，不然冠軍就要拱人讓人了，因此兩人為求保險，許多高難度動作沒有秀出。創立於清朝道光年間的的比麟堂已有199年的歷史，團長鐘道仁表示這次雙人舞獅除展現純熟技巧外，還融入溫馨劇情，呈現獅子翻山越嶺，找尋救援失蹤的小獅，在和黑豹對峙交戰時以腳踢飛黑豹，成功解救小獅，獅王伏低身體舔撫受驚嚇的寶貝，細膩的肢體動作呈現勇猛又溫馨的一面。最後比麟堂醒獅團以總成績19.46分再度蟬聯冠軍獅王，贏得40萬元該類競賽史上最高獎金。確定奪冠卸除壓力後，比麟堂團長請雙人搭檔上樁示範原本要呈現的高難度側空翻下樁絕技，兩人從樁柱側邊側空翻漂亮下樁，贏得滿場掌聲，為競賽畫下完美句點。

高雄水陸戲獅甲獎金與規模皆為同類競賽中全球最大，高雄文化局長尹立表示高雄戲獅甲已成為世界公認3大國際舞獅大賽之1，與馬來西亞雲頂國際獅王大賽、澳門米高梅國際舞獅邀請賽齊名。藉由體育競技與表演藝術和武術動作結合，展現戲獅甲獨特的文化魅力，將高雄文化特色行銷國際。

高雄文化局副局長王文翠表示戲獅甲起源於高雄市戲獅甲地區（現前鎮區）的廟會活動，2004年起高雄市推行1區1特色計畫，始於廣濟宮推展「獅王大賽」暨廟會等傳統活動，2006年起由高雄文化局接手，陸續擴大規模舉辦，2010年首度結合體育競技元素，進軍高雄巨蛋成為國際賽事，2013年台北、高雄雙城戲獅甲賽事更成為醒獅界公認世界3大賽事之一，2014年因高雄前鎮大氣爆停辦，2015年水上飛獅的創意賽事驚艷舞獅界。

主辦的史博館館長楊仙妃表示這兩天高雄水陸戲獅甲共吸引超過1萬人進場觀看，至今已辦理12屆，未來將持續展現戲獅甲的獨特文化魅力。

https://drive.google.com/file/d/0B1zk28dXmU_gZUNIYTAwM3pLZnM/view?usp=sharing

上為第1天水上樁影片精華連結，包含香港和馬來西亞獅隊落水多角度鏡頭

https://drive.google.com/file/d/0B1zk28dXmU_gQ3hjajBmMlhSNmM/view?usp=sharing

上為第2天陸上樁影片精華連結，包含共4隊落樁鏡頭

(中時)