川普宣布 提名鮑爾接任聯準會主席

美國總統川普2日宣布，提名聯準會（Fed）現任理事鮑爾（Jerome Powell）接替葉倫，擔任聯準會下任主席。(圖/美聯社)

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中時電子報
美國總統川普2日在白宮玫瑰花園正式提名傑伊•鮑威爾（Jay Powell）為美聯儲（Fed）下任主席(江靜玲攝）
川普選擇鮑威爾，等同支持維持美聯儲的穩定，拒絕了共和黨內呼籲顛覆性的改革（江靜玲攝)

美國總統川普2日在白宮玫瑰花園正式提名傑伊•鮑威爾（Jay Powell）為美聯儲（Fed）下任主席，接替現任主席葉倫明年2月結束第一任主席任期。美聯儲主席的職位須經美國參議院批准。

川普在提名會上盛贊鮑威爾的經驗與能力，稱鮑爾聰明、勇敢，認為他的領導力，對美國的經濟繁榮至關重要。當然演說中川普也不忘感謝葉倫過去10個月合作的傑出表現，更讚美她是優秀女性，並感謝葉倫的服務和貢獻。白宮主要官員和幕僚，以及鮑威爾的妻子和三名子女都在場參與了這項提名佈達。

川普3日即將啟程前往亞洲，2日這項宣布提前結束各界猜測。

律師出身的鮑威爾自2012年起擔任美聯儲理事，對貨幣政策持中間立場，具政府和私營部門經驗。1990年代老布什政府時代在財政部任職，後任股凱雷（Carlyle）股份公司合夥人。

鮑威爾為人平和，共和黨希望他能比葉倫通情達理，減輕金融監管負擔。

一般認為，川普選擇鮑威爾，等同支持維持美聯儲的穩定，拒絕了共和黨內呼籲顛覆性的改革。這項決定同時反映了白宮對與美國央行間的共識，與川普在競選期間對美聯儲的攻擊形成對比。

(中時電子報)

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