「通俄門」效應 川普農業部首席科學家提名人宣布退出

2017年11月03日 06:35 中時 江靜玲

川普政府「通俄門」效應持續擴大。白宮2日宣布，川普競選團隊高級顧問克洛維斯（Sam Clovis）退出參選農業部首席科學家提名。消息來源指出，克洛維斯是在多名川普選競選團隊成員捲入「通俄門」事件做出前述決定。

來自愛荷華州的克洛維斯是川普競選團隊副主席，曾任保守電台節目主持人，沒有任何自然科學方面的經驗，但川普仍提名他過去多為在科學或醫學方面有高學位的人擔任的農業部首席科學家。

這項提名公布以來受到廣泛爭議。克洛維斯在退出提名信中說，白宮政治氣氛讓他感到不安，川普團隊受到追殺指控，他不想捲入這種「血腥」追擊，只好選擇退出。

白宮發言人桑德斯表示，「我們尊重克洛維斯退出提名的決定。」

不過，美國媒體引述消息人士指出，調查「通俄門」事件的獨立檢察官米勒團隊發現，克洛維斯和川普前外交顧問帕帕佐普洛斯曾晤面，談及改善美俄關係，克洛維斯鼓勵帕帕多普洛斯和另一名競選團隊外交政策顧問與俄羅斯官員會晤，且不要記錄。帕帕佐普洛斯本周因向聯邦調查局作假口供認罪。

帕帕佐普洛斯外，川普前競選主任馬納福特也向米勒自首。馬納福和他的生意夥伴蓋茲隨後被控包括洗錢、叛國在內的12項罪名，惟兩人拒絕認罪。

民主黨參議員利希認為，克洛維斯退出提名是因為他涉及「通俄門」，不利於日後出席參議院農業委員會提名聽證會。一名與克洛維斯熟識的共和黨人士則告訴CNN，克洛維斯十分效忠川普，不會為了擔任高官而為川普帶來麻煩。

(中時)