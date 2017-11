11／03三大報頭條要聞

2017年11月03日 07:25 中時電子報 整理報導

◎中國時報

●為了把獵雷艦案打成前朝弊案,慶富公司寫給前總統馬英九的陳情信,被影射為馬介入的證據,金管會主委顧立雄還故弄玄虛,說是馬政府用密件函覆給行政院秘書處,搞的神秘兮兮,讓綠營支持者更加相信陳情信絕對有鬼。

●美國總統川普8日將抵中國訪問,北韓和貿易議題料是「習川會」主軸。雙方除將商討對北韓祭出更嚴厲制裁外,美還可能對與平壤往來的中資銀行開鍘。雖然各方重申以外交手段化解紛爭,但軍事部落格爆料,美軍10月中在密蘇里州出動匿蹤轟炸機進行模擬空襲,疑似密謀執行斬首金正恩任務;而南韓當局2日透露,平壤導彈研究設施車輛活動頻繁,近期恐再發射導彈。

●日相安倍晉三將和美國總統川普在首腦會談中,提出以美日同盟為主軸,聯合印度和澳洲的「印度太平洋戰略」,和川普進行磋商,以牽制大陸在南海與東海行動,抗衡北京的「一帶一路」政策。

●美國《富比世》(Forbes)雜誌1日公布2017年度「全球百大最有權勢女性」名單(The World’s 100 Most Powerful Women In 2017),蔡英文總統名列第15,較去年再上升2名。蔡總統同時登上全球25位「最有權勢政界女性」(2017 Power Women:Most Powerful Women In Politics)的第3名。

◎工商時報

●針對獵雷艦慶富聯貸案,行政院昨(2)日公布調查報告,宣布第一金控董事長蔡慶年撤職,且要求財政部及金管會追究第一銀行相關人員責任。

●在美國總統川普周四宣布現任理事鮑爾(Jerome Powell)接任美國聯準會(Fed)主席前夕,聯準會於周三結束為期兩天的決策會議,一如外界預期維持利率按兵不動,並暗示若美國經濟持續走強,預料下月將進行今年第3度升息。

●手機晶片大廠高通(Qualcomm)因全額提列台灣公平會重罰台幣234億元的費用,加上蘋果持續拒付專利授權金,致使上季淨利暴跌89%。不過拜汽車和物聯網晶片需求強勁所賜,高通上季業績仍然超越市場預期。

●全球最大個人電腦(PC)製造商聯想集團昨(2)日宣布,將斥資178.5億日圓(約合1.53億美元)收購日本富士通(Fujitsu)個人電腦業務51%的股權。這也是繼先前併購IBM的PC業務、以及日本NEC的個人電腦部門後,聯想在PC市場的又一重要併購。

◎旺報

●人民幣近期升勢強勁,包含在岸、離岸匯價,數日內接連升破6.63、6.62、6.61三大關,但由於美國總統川普預計3日開始出訪大陸在內的亞洲5國,與各國元首甚至大陸國家主席習近平的政經對話,包含涉及外貿投資、經濟合作甚至北韓局勢等相關內容,以及亞洲行前拍板美國聯準會(Fed)新主席人選,都將攪動中美貨幣戰,人民幣匯率將再掀風雲。

●美國總統川普將於3日啟程前往亞洲,途中行經日本、南韓、中國、越南與菲律賓,外界關注中美會否因北韓和貿易問題而從合作走向對抗。北京國觀智庫高級研究員陳亮投書英媒指出,中共十九大後展現空前自信,已從「韜光養晦」往「奮發有為」的方向遞進,中國維護海外利益的態度也將更加堅決;而中美實力固然存在差距,但北京積極參與全球治理、華府卻不斷退出國際組織下,陳亮認為,這將使「北京共識」取代「華盛頓共識」的進程進一步加速。

●如何解讀十九大習近平新時代的中國外交新理念?大陸長江學者、中國人民大學國關學院教授金燦榮2日在北京一場研討會表示,過去中國要求自己成為一個大國,十九大後則主張提升自己的同時,還要為世界做貢獻。他認為,習近平在報告中強調世界形勢複雜,但是仍然有戰略機遇,如中美綜合國力趨近後關係將更越緊張,甚至中印、中日關係未來可能會遇到麻煩。

●中美元首「習川會」舉行在即,中美輿論戰卻率先開打。美媒近日以聳動標題,負面解讀中國西太平洋的軍事行動,大陸官媒《環球時報》2日透過社評反擊,強調中國極少主動披露美軍機艦抵近中國活動及中方相對資訊,反觀每次中美海空摩擦卻是美方率先披露,社評更意有所指地表示,「中美關係不該讓部分美軍將令執牛耳」。

