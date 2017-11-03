爆林美珠身體不適才神隱 周玉蔻挨批

2017年11月03日 07:59 中時電子報 陳怡文

(11:30增林美珠幕僚回應)勞動部日前公布《勞基法》修法草案，並於昨(2)日至立法院衛環委員會進行報告，但勞動部長林美珠告假，國民黨立委李彥秀質疑總統蔡英文出國，部長又請假，呼籲不要再當神隱少女。對此，名嘴周玉蔻表示李彥秀委員若知道林部長是因身體不適才無法現身立法院，就不會痛批身心正在接受煎熬挑戰的林部長了。網友表示部長若身體健康有事，是否考慮請辭休養？另外，網友則認為周提到部長病況，但「病況是隱私，這樣公開不太好吧！」

立法院衛環委員會昨日邀請勞動部等針對「一例一休」修法專案報告，勞動部長林美珠請假，由次長廖蕙芳代打上陣，李彥秀抨擊，部長真的很奇怪，一例一休後續處理，是「在當神隱少女嗎？」

對此，周玉蔻在臉書表示「李彥秀委員如果知道勞動部長林美珠身體不適，才無法出現在立法院，恐怕就不會用『神隱』字眼痛批身心正在接受煎熬挑戰的林部長了。」

其實，很多民進黨立委及內閣首長都得知「一例一休」修法聲聲催的最近，林美珠部長因發現疑似健康出問題；「他們私下還央請我除非不得已，暫時不要公開報導，以免影響林部長心情及隠私，我也深有同感。」

只是，看到新聞，說藍委痛罵林美珠不見人影，人在普吉島度假的周玉蔻，同為女性，替林部長不捨，也認為李委員的批評固然不公平，但「不知者不罪」，李委員若是了解林部長身體尚未痊癒，應該就不會如此苛責林部長了。周也不忘祝福林美珠部長早日康復。

但網友認為公私分明，既然身體健康有事、人人以健康為要：該請假、該請辭休養、就慎重考慮。但台灣地區、勞動法、勞資互慮的議題，疏忽不得。 更不能因為健康誤了勞資問題，建議她個人、她朋友、上級直屬政府層面，該考慮就慮到，勿互為負面影響。另有網友表示「病況是隱私，這樣公開不太好吧…」

據《中央社》報導，林美珠透過幕僚代轉簡訊表示，目前正依照醫囑接受治療，勞動部業務正常運作，不影響公務，謝謝關心。

(中時電子報)