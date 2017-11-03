洛杉基：捅破這件事 蔡英文小胸襟可一目了然

2017年11月03日 08:01 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文昨被問到對於特赦前總統陳水扁的態度時，她說「這件事情社會持續都有討論，我們會聽社會的想法，社會有一定共識，時間也適合的話，就來考慮」。對此，自由作家洛杉基說蔡所謂的「共識」，就是等到她連任成功，她一人便可代表共識與主流民意；所謂的「適合的時間」，便是在大小選舉前。他說一旦捅破這層薄薄的窗紙，小英那一點小小的胸襟，便可一目了然。

洛杉基指出，一旦提到某些引起藍綠分裂的爭議，如「台灣人是台灣人，不是中國人」、「台灣不是中國的一部分」、「廢核家園」等屬於「台獨政治工作者」堅決支持的議題，蔡英文會說因為她當選了總統，她代表了「多數民意」、「主流民意」，甚至是「全民共識」。

對於「是否要舉行台獨公投」、「是否釋放阿扁」、「阿扁是否有罪」等棘手問題，蔡英文便回拿「如果社會有共識、也認為時間適合，政府就會予以考慮」來搪塞。

「這個不負責任、打太極拳、玩弄文字遊戲的標準答案，也可以完美適用於所有她想迴避的問題」。洛杉基直言蔡英文所謂的「共識」，就是等到她連任成功，她一人便可代表共識與主流民意；所謂的「適合的時間」，便是在大小選舉前。他說一旦捅破這層薄薄的窗紙，蔡英文那一點小小的胸襟，便可一目了然。

(中時電子報)