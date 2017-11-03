3個主廚4顆星台北Tairroir態芮餐廳炫技試吃報告

2017年11月03日 08:12 工商 姚舜

〈絕蛋雙嬌〉是Julien的招牌料理，油封烏體雞蛋黃與馬鈴薯泥搭配，上層有魚子醬，盅底有燉煮到酥爛且入味的豬腳肉，好吃極了。（圖／姚舜攝）

香港〈Ta Vie 旅〉餐廳主廚 佐藤秀明作的〈抖鮑袱〉，集合了中式、日式與法式料理的烹技演繹鮑魚美味，用麵粉製作的「鮑魚殼」以假亂真。（圖／姚舜攝）

以香煎鴨胸、油封鴨腿與鴨肉澄清湯共構的〈鴨鴨柿稻〉，是用台灣在地養殖的「北京53鴨」為食材演繹。（圖／姚舜攝）

Kai演繹的前菜〈馨肝寶貝〉，創造靈感源於台灣早年宴席上必有的〈肝炖〉，上桌時除搭配有中卷、鮮蝦與肉片等「三鮮」，並有不同蔬果裝點繽紛。（圖／姚舜攝）

Kai作的甜點〈調啤搗旦〉，是用文旦製成sorbet搭配檸檬蛋白霜、台啤18生果凍，蘆薈浸啤酒＆湯水＆檸檬汁，檸檬Cream，白乳酪冰塊，十足國際感的台灣新味道。（圖／姚舜攝）

佐藤秀明 作的甜點〈栗秋〉，是用〈栗子蒙布朗〉與〈普洱茶冰淇淋〉共構，兩者非常速配。（圖／姚舜攝）

態芮星光饗宴套餐有當代食尚雞尾酒。（圖/姚舜攝）

態芮餐廳3廚聯手演繹的星光晚宴套餐，並有「料理式雞尾酒」。(圖／姚舜攝)

繼去年請到新加坡米其林二星餐廳〈Odette〉主廚Julien Royer來台並與台籍主主廚Kai 何順凱攜手，雙廚四手舉辦「不只是米其林」盛宴後，位在台北大直的〈Tairroir態芮〉餐廳今年不僅再度請到Julien來台，並也同時請到香港〈Ta Vie旅〉餐廳日籍主廚佐藤秀明（ Hideaki Sato ）來台一起獻藝，2位名廚主持的餐廳不僅都名列「亞洲50大」排行榜，更分別是星洲與香港米其林指南中的二星餐廳，3個年輕新銳主廚，6隻手聯烹共燴推出的星光饗宴，不僅用了許多台灣在地優質食材入饌，以不同廚藝邏輯演繹出一道道的美餚串連成套，不僅完全沒有違合之處，起承轉合並互補幫襯，一路挑逗食饕味蕾，獨立經營的餐廳得以如此傳遞非凡味覺體驗，無怪〈Tairroir〉餐廳成立至今時間不長，卻已在台北Fine Dining餐飲市場擁有一片天，並躋身名店之林。

Kai何順凱、佐藤秀明與Julien Royer拿手的都是法國菜，但他們在廚藝道路上各有成長背景，故他們烹調演繹的菜餚各有特色賣點與濃烈個人風格。Kai對菜餚中一定要有台灣元素一直很堅持，日本籍、卻在香港開餐廳的佐藤秀明，則偶爾會在日法融合菜餚中導入中菜思維。至於老家在法國奧弗涅的Julien，最耐人尋味的是以現代精緻廚功廚技，重新詮釋法國鄉村菜或老味道。

米其林星光美餚有一些共同特質，包括：1.用好食材，不一定是貴，但一定是同類中最優質者。2,廚功廚技多元且複雜，3.主副食材縝密整合組織，4.菜餚味道與口感極富層次，彼此和諧共存且互補協調。5,呈盤優雅悅目，宛如藝術作品。Julien、佐藤秀明與Kai聯手共譜的星光饗宴，每道菜餚都具備有這些特質。

套餐中第一道前菜是由Kai設計的〈馨肝寶貝〉 率先上桌，這菜創作靈感源於台灣昔日宴席必備菜式〈肝炖〉。Kai以現代法菜廚藝將「傳統台菜法菜化」，加了豆腐和雞蛋作竹「新派肝炖」，上層覆蓋了一番薯葉作的晶凍，Kai並不厭繁瑣的作了紙片肉乾、栗子南瓜脆片、大頭菜Pico、紅麴澎湖中卷、雞高湯sauce(放冷會變果凍)搭配，形色味皆讓吃過傳統台式〈肝炖〉的朋友會心。

第一次來台的佐藤秀明雖貴為米其林二星餐廳主廚，但他身上完全沒有星廚的「驕氣」或「明星氣」，此次他更很有誠意的將〈Ta Vie旅〉餐廳的招牌菜式帶來台，其中〈抖鮑袱〉就很搶戲，且「劇力萬鈞」。

〈Ta Vie旅〉開在香港，高檔粵菜中通常必有鮑魚，佐藤秀明用法國人冬天作燉菜的「Civet」手法詮釋鮑魚，他先以用以干邑、白蘭地、鮑魚內臟及香料熬煮的方醬汁燉煮飽魚，俟入味後再搭配香菇與珍珠洋蔥增加口感，調味醬汁則是用雞豬高湯、白蘭地、白酒和鮑魚肝與奶油熬煮而成。以假亂真的鮑魚殼蓋，則是鮑魚汁、 墨魚汁與菠菜混合麵粉和奶油作的酥餅，不只口感與味道好極，具中菜思維的菜餚形色亦體現精工。

Julien很會「玩蛋」，套餐中的〈絕蛋雙嬌〉便是Julien的拿手招牌菜式，這回他運用法國非常傳統的鄉村菜式作法，用兩個烏骨雞蛋以低溫作出油封蛋黃，上層搭配魚子醬，碗中的芋泥用迷迭香煙燻賦味，芋泥底層則「埋伏」了燉煮後拆絲的豬腿肉，同時再以沾薄粉輕炸的豬耳朵丁、炸酸豆和新鮮百合根提味，整道菜的形色味皆很魅人。

一鴨三吃的〈鴨鴨柿稻〉妙不可言，台灣養殖的「北京53」鴨種，先在冰箱中風乾熟成足足3周，烹製時鴨胸肉香煎，鴨腿肉油封，另鴨骨與與鴨肉作了澄清鴨湯，其口感與肉感遠勝櫻桃鴨，搭配呈盤並提味的則有用柿子、柿餅作的柿泥，以及姬松茸，也是絕妙美味。

台灣產的菊芋演繹的〈金木水火土〉是非吃不可好味道，菊芋來自南投瑞岩部落，Julien運用其富含堅果味、煙燻味的特性，以清蒸、醃漬、作成泥、炸成薄片，甚至做成冰淇淋，再 搭配松針油與焦糖化優格提味，5種不同樣態的菊芋共譜美味。

佐藤秀明的甜點〈栗秋〉是以「解構的栗子蒙布朗」搭配「普洱茶冰淇淋」，因為佐藤秀明發現普洱茶的味道跟栗子皮和殼的氣味很像。名廚不說，咱就算喝了再多普洱茶並吃過了多栗子，也不會將這兩樣食材連想在一起，是吧。

(工商)