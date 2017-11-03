大學圖書館屋頂打造「可食地景」！香草花園美觀芬芳

2017年11月03日 09:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活中注意小細節！處處更美好！屋頂滿是新生機，隨處可見蝴蝶與蜻蜓! 新北市政府綠美化環境景觀處於10月在致理科技大學圖書館頂樓進行屋頂農場香草種植課程，鄰近建國里、幸福里志工及學校師生共計約60人，大家挽起衣袖，拿起鏟子，將一株株香草與菜苗種在這屋頂上，形成都市內的一片美麗風景。

可食地景中的「好食寓」主題，即是推廣於屋頂陽台打造安心健康的食材香料庫，並同時綠美化生活空間。先由本府環保局補助建置於致理科技大學圖書館頂樓約200平方公尺的屋頂農場，並辦理民眾參與課程，種植蔬菜；而景觀處則帶領社區志工及校內師生於園內種植香草，打造頂樓香草花園。

正確的脫盆方式是將盆栽倒置後，一手托著植栽和底土，另一手拍盆底，使底盆與土團自然分離。（新北市景觀處提供）

除了食材的生產外，屋頂農場最主要的功能是有效降低大樓室內溫度，達到節能減碳的效果，另外結合園區內的水生池及蜜源植物區，營造出不同的生物棲地，活動當天也不時見到蝴蝶與蜻蜓到訪！

課堂中，先是由可食地景課程講師支向偉老師帶著學員認識香草，一口咬下新鮮的甜菊葉，大家異口同聲地喊好甜！再折下一段香蘭葉搓揉，一陣濃濃的芋頭香撲鼻而來；而敢吃芥末的學員也摘了朵金蓮花放進嘴裡，那熟悉的嗆鼻滋味直竄腦門。

這些香草不僅好吃又美觀，在大樓屋頂、陽台種上幾株還能妝點生活增加食的趣味！除了認識植栽外，老師也在現場教學種植的方法與景觀搭配小技巧，將高的植栽種植於中間，依高度接續種植低矮植栽，最後在園圃邊利用爬藤類植物如馬齒莧收邊，形成高低層次的景觀；另外前後排間可以用三角種植的方式，如此從各個角度看過去都可見繁茂卻不凌亂的可食地景！

景觀處長謝宏偉表示，種植可食地景除了可以有安心的食材來源外，還包含景觀、生態、節能減碳等效益，更是進行食農教育最好的場所！景觀處歡迎有興趣打造可食地景的機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體向本處洽詢可食地景輔導服務，服務內容包含可食地景建置規劃、運作維護諮詢、辦理種植教學及食農教育課程等。

(中時電子報)