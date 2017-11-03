消弭兩岸30年來裂痕 黃創夏提妙招

蔡英文總統日前出席「兩岸交流30年回顧與前瞻」研討會。（資料照,方濬哲攝）

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中時電子報

今年是兩岸交流30年，資深媒體人黃創夏表示，兩岸之間的主流政黨與野心政客刻意的操弄，竟讓三十年的交流，竟是一個「化友為敵」，不堪回首的過程。他說唯有政治先放手，就讓民間無牽無掛，擺脫政治桎梏好好的交流，消弭三十年以來之裂痕。

總統蔡英文日前出席兩岸交流30周年回顧與前瞻研討會，她除了再次呼籲兩岸展開對話外，她也將調子放軟，敘述一段1987年老兵想回家探望父母的故事，表示當時剛創黨一年的民進黨就勇敢跟示威老兵站在一起為他們請命，彰顯出民進黨以人為本的兩岸政策核心理念。

黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，最早看到「第一代外省人」悲苦鄉愁的是民進黨前身「黨外」，黨外率先發起了讓老兵回家的運動，返鄉省親打開了兩岸交流的大門。

不過黃創夏表示，為了快速贏得選舉利益，1990年代，李登輝和國民黨舊勢力的殊死鬥，族群意識開始被操弄。此外，黃創夏說，有些激烈的反國民黨政客漸漸開始喊出「外省豬滾回去」，而國民黨內頑固分子也以「日本皇民後裔」回擊。「中國結」和「台灣結」本是情感認同的差異，演化成族群分裂、統獨對抗之沒完沒了的夢靨，兩岸交流反而變成是政治上可以操弄與分割的政治籌碼。

黃創夏說兩岸交流三十年，往事不堪回首，唯有政治先放手，就讓民間無牽無掛，擺脫政治桎梏好好的交流，先消弭三十年以來之裂痕，至於兩岸未來終會如何？就讓下一世代去處理。

(中時電子報)

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