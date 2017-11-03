飛車追捕10公里 警開槍破窗逮毒蟲

飛車追捕4公里 警開槍破窗逮毒蟲
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、中時電子報／

(13:56更新)新北市土城警方2日16時許在承天路攔查一輛可疑轎車，沒想到對方竟然拒絕攔查，一路蛇行並加速逃逸，員警一面尾隨在後一面通報攔截圍捕，在金城峯廷街口，犯嫌一度企圖衝撞民眾及員警，員警開2槍示意停車，但犯嫌在金城路、延吉街擦撞1部機車繼續逃逸，最後在中和連城路、員山路口將車輛攔停，查獲安非他命2包，全案依法偵辦。

土城分局頂埔派出所巡佐劉守倫、警員陳恩2日16時30分巡邏行經承天路時，發現一輛轎車違規停在路中，正要盤查時，39歲林姓男子突然闖紅燈加速逃逸，劉、陳2員持續尾隨在後，見林嫌不斷以危險方式駕車，在金城、峯廷街口還一度想衝撞警、民。

警方為保護民眾及自身安全，朝右後車輪開了2槍，並持續尾隨在後，林嫌在金城延吉先擦撞林姓騎士，造成林姓騎士手腕扭擦傷後繼續逃逸，又在和城路口擦撞小黃，直到員山路口，員警利用紅綠燈及前方見義勇為的自小貨車協助警方將林嫌轎車困在車陣中。

眼尖的員警當場看到林嫌趁亂丟棄1包不明結晶粉末，見機不可失，迅速上前擊破車窗，將林嫌逮捕，隨後也檢驗出不明結晶粉末就是二級毒品安非他命，全案依毒品、妨害公務、過失傷害、肇事逃逸等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

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(中時)

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