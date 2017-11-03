非不小心手滑 推特員工最後一天上班關了川普帳戶

2017年11月03日 09:43 中時電子報 郭美孜

美國總統川普(Donald Trump)一項愛用社群網站推特(Twitter)，經常利用自己的帳戶發布政令、抨擊對手和發表評論等，今早推特員工卻「手滑」關閉了他的帳戶，雖然現在已經重啟，但現傳出該員工是最後一天上班，這並非不小心的犯錯。

川普的推特頁在東部時間晚上7點時突然被關閉，雖然約11分鐘後就復原，但許多人都注意到了這個的情況。約一小時後推特發文表示，川普的帳號因「員工人為疏失而不小心關閉了11分鐘，自此已經重新開啟帳戶」，推特說會調查此事，確保不會再發生一次。

幾個小時候推特宣布正在進行進一步調查，表示該名克服員工，在最後一天上班時關閉了川普的帳號，現在公司已經針對此事，進行全面內部調查。

許多美國網友藉機開玩笑，Jules說：「我同意應該採取措施，避免這不會再發生 ─下次就不要重啟他的帳戶了」，Sharron Smiley說：「請不要避免這類事件再度發生」，helluvaday說：「這位員工應該要獲得升官」，Joanne也說這位員工要得到獎金以及全國感謝。川普的施政滿意度最近降到新低點，只剩下38%。

川普的推特帳戶有4,100萬名追蹤者，他雖然經常透過這個帳戶發表聲明，但這不是白宮的官方帳號，而是他的個人帳戶。他週三也透過推特，對在紐約市發動恐怖攻擊兇手賽波夫(Sayfullo Habibullaevic Saipov)發表評論。他說賽波夫很開心、還要求在醫院病房中掛IS旗幟，他殺死8人還害12人重傷，應該要被判死刑!

(中時電子報)