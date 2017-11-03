川普亞洲行將啟程 中日韓料成最大焦點

美國總統川普即將啟程前往亞洲巡訪，中美關係和北韓核武議題將成為最大焦點。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國CNBC新聞網報導，美國總統川普（Donald Trump）即將於美東時間11月3日，正式啟動亞洲訪問行程，首站將會經過夏威夷珍珠港（Pearl Harbor），勉勵美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）後，於5日啟程前往日本，預計將與駐日美軍和日本陸海空自衛隊餐敘，並拜會首相安倍晉三（Shinzo Abe）等重要官員；7號飛抵南韓，和韓國總統文在寅（Moon Jae-in）會面，並將前往國會發表重要演說，同時也會慰勞駐韓美軍的部隊。

文章來源：Statement from the Press Secretary on President Donald J. Trump’s Upcoming Travel to Asia

在南韓僅停留一日，8號將轉往北京，屆時將與大陸國家主席、中共總書記習近平等重要國家領導人進行會晤。由於美中關係與北韓核武爭議影響，外界多認為，川普此次亞洲行的焦點勢必會注重於此區域。

出訪亞洲的川普，最關切的問題之一勢必仍是北韓。（圖/美聯社）

白宮國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）也在行前記者會上表示，川普此行，將會加強國際社會合作，以促使北韓無核化、推動「自由與開放的印度洋─太平洋區域」，並透過公平互惠的貿易，推動美國繁榮，將是這趟亞洲行聚焦的三項重點。至於美中關係，當被問到與習近平之間的關係，是否在中共十九大後會受影響時，麥馬斯特指出，「川普自從上回於佛州莊園與習近平會面後，兩人就建立非常堅實的個人關係，這並不需要擔心。」

結束中國大陸行程之後，川普將前往越南，並出席今年在峴港（Da Nang）舉辦的亞太經合會議（APEC），之後最後一站轉往菲律賓，將與去年多次隔空交火的菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）會晤，並參與美國-東南亞國協（ASEAN）友好40週年晚宴，與東南亞各國領袖進行深度交流。本月14日從馬尼拉結束行程返回美國，全程為期12天的時間。

川普訪問亞洲行程：美東時間11/3-14日

5-7 日本

7-8 南韓

8-10 大陸

10-12 越南（APEC）

12-14 菲律賓

(中時電子報)

文章來源：Trump In Asia: Where He'll Visit And What He'll Hope To Achieve

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