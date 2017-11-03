搶進個人鍋市場「這一鍋」變「這一小鍋」

2017年11月03日 11:16 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

經典石頭鍋：選用北港麻油，搭配蒜頭、洋蔥爆炒，倒入以純米酒及多種漢方中藥材所熬煮的獨門醬汁，過程中不加一滴水，最後再加入大骨及數款蔬果熬煮而成的高湯，滋味鮮香。（馮惠宜翻攝）

看準台灣人一年可以吃出300億元的火鍋商機，由美食-KY（2723）轉投資的這一鍋餐飲集團，繼2012年推出火鍋品牌「這一鍋皇室秘藏鍋物」今年11月再展全新品牌「這一小鍋」，以個人鍋方式供餐，價格相對「這一鍋」親民，由於湯頭到地，菜色豐富CP值高，試賣期間以吸引不少消費者上門。

「這一小鍋」首店開在台中大里德芳南路，總坪數約211坪，共兩層樓，內有157個客席，包含一個10人座獨立包廂，主餐價格帶落在285元-1380元不等，平均客單約350元，預估單店平均月營業額可達300萬，由於位處住商混和區，主要客群來自小家庭與年輕人。

雪紋松阪豬肉：嚴選台灣在地豬隻，一隻豬的頸部只能取出兩塊，加起來約500~600公克，數量稀少且珍貴，有油脂卻不過軟，吃起來有脆感。（馮惠宜攝）

承襲「這一鍋皇室秘藏鍋物」，該品牌以經典鍋物料理做為產品設定，主打「湯頭專門」的品牌定位，專注於湯頭研發，講究新鮮，考究用料，品味香、甘、麻、酸、鮮的湯頭美味。

獨家特色鍋底，分別有：經典石頭鍋（香）、黃金壽喜燒（甘）、御膳麻辣鍋（麻）、一品酸菜鍋（酸），以及老火湯（鮮）等五種經典風味湯頭。

PRIME等級特選嫩肩牛肉：豐沛的油花，口感滑嫩細緻。（馮惠宜翻攝）

極盛海鮮拼盤：多達9種豐盛的海鮮食材，澎湖小卷、大白蝦、肥豬蝦、大草蝦、鮮蚵(嘉義)、扇貝、蛤蜊(嘉義)、鱸魚(屏東)、鮭魚每一口都可嚐到最鮮甜的滋味。（馮惠宜翻攝）

其中，經典石頭鍋，選用北港麻油，搭配蒜頭、洋蔥爆炒，滋味鮮香。黃金壽喜燒，以柴魚、昆布為基底，加上蔬果等數種配方熬煮，口感甘甜，適合搭配肉類及蔬菜烹煮。

另，御膳麻辣鍋、一品酸菜鍋以及老火湯都是「這一鍋」經典湯頭。除了五大經典鍋物外，「這一小鍋」也提供多樣主餐種類可做選擇，如，頂級澳洲9+和牛雪花與和牛霜降，還有PRIME等級的特選嫩肩牛、西班牙伊比利豬，甚至是多達9種豐盛海鮮食材的極盛海鮮拼盤，以及綜合鮮蝦拼盤。

(中時)