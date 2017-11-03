iPhone X今開賣 首預約果粉早上4時到場

2017年11月03日 11:31 中時 石欣蒨

台北101 Apple Store現場已有iPhone X供消費者試用。（石欣蒨攝）

果粉期待已久的蘋果iPhone X今早開賣，今年台灣採預約制，而台北101 Apple Store今早8時準時開放第一批iPhone X預約者取貨，首位到場排隊的果粉許先生預約了256GB銀色及太空灰各1支，早上4點就到現場等候，「我興奮到3天都睡不著，所以凌晨吃完拉麵，就直接來排隊等候，準備送家人1支，自用1支。」

排頭位的許先生雖然手上拿著今年3月才推出的紅色版iPhone，相隔8月就逼不及待換拿全新的iPhone X，他也分享搶機經驗，預購當天請了朋友共6人，用了4支手機，還有3台電腦，才搶到2支iPhone X，不過從iPhone的2G到7 Plus就是忠實追隨者的他，此次卻直接跳階至iPhone X，「最期待就是Face ID，想知道是不是真的那麼快解鎖。」，而實際拿到新機試用時，也馬上試用Face ID功能，表示「果然跟預期一樣！」

今早未到8時，台北101 Apple Store已有近50位預約者等候取機，雖未開放現貨供應，但昨晚仍有不少果粉來碰運氣，期待能第一手取得全新的iPhone X，反應果粉熱情相當；目前iPhone X已可於台北101 Apple Store現場試用，不過供貨仍為預約狀態，現場亦有手機殼等配件供應販售。

(中時)