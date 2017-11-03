iPhone X今開賣 首預約果粉早上4時到場

首位在台北101 Apple Store取得iPhone X的果粉許先生，今早4時已於現場等候。（石欣蒨攝）

友善列印
中時
台北101 Apple Store現場已有iPhone X供消費者試用。（石欣蒨攝）

果粉期待已久的蘋果iPhone X今早開賣，今年台灣採預約制，而台北101 Apple Store今早8時準時開放第一批iPhone X預約者取貨，首位到場排隊的果粉許先生預約了256GB銀色及太空灰各1支，早上4點就到現場等候，「我興奮到3天都睡不著，所以凌晨吃完拉麵，就直接來排隊等候，準備送家人1支，自用1支。」

排頭位的許先生雖然手上拿著今年3月才推出的紅色版iPhone，相隔8月就逼不及待換拿全新的iPhone X，他也分享搶機經驗，預購當天請了朋友共6人，用了4支手機，還有3台電腦，才搶到2支iPhone X，不過從iPhone的2G到7 Plus就是忠實追隨者的他，此次卻直接跳階至iPhone X，「最期待就是Face ID，想知道是不是真的那麼快解鎖。」，而實際拿到新機試用時，也馬上試用Face ID功能，表示「果然跟預期一樣！」

今早未到8時，台北101 Apple Store已有近50位預約者等候取機，雖未開放現貨供應，但昨晚仍有不少果粉來碰運氣，期待能第一手取得全新的iPhone X，反應果粉熱情相當；目前iPhone X已可於台北101 Apple Store現場試用，不過供貨仍為預約狀態，現場亦有手機殼等配件供應販售。

(中時)

台北101 Apple Store今早未到8時已有近50位預約iPhone X的果粉至現場等候取機。（石欣蒨攝）
秋冬早晚溫差大 南市動保處加強… 后里灌溉大排遭染紅 環局揪出元…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。