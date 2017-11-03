93年來首見！國寶級植物長這樣 學者驚

原先被認定只寄生在鋸葉長尾栲的國寶級植物菱形奴草，最近被發現也會寄生在火燒栲樹。（沈揮勝攝）

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菱形奴草為全寄生植物。（沈揮勝攝）

全球僅南投縣蓮華池獨有的國寶級全寄生植物「菱形奴草」，自日治時期被發現至今93年來，所知的寄主樹種清一色為殼斗科喬木「鋸葉長尾栲」，但最近卻首見1個群落，寄生在另種殼斗科植物「火燒栲」根部，讓學界既感意外又興奮。

菱形奴草的登錄始於1924年，由日本中央研究所林業部長金平亮三與林篤輔共同在蓮華池區內的1株鋸葉長尾栲老樹根部發現，1925年再由台灣帝國大學植物學者山本由松發表。由於分布狹隘且數量稀少，1941年日本政府正式公告為天然紀念物，並明文保護該生育地。

菱形奴草的寄主植物鋸葉長尾栲樹型高大。（沈揮勝攝）
鋸葉長尾栲樹果實。（沈揮勝攝）

該植物在被發現的前80年，向被認為全世界只有林試所蓮華池研究中心天然林內獨有，且僅見於鋸葉長尾栲（另名「單刺苦櫧」）老樹根部，直到2004年才在桃園復興的東眼山找到極少量的植株。

這次在「非鋸葉長尾栲」的植物中出現新的寄主，算是繼2004年找到其第2處原生育地之後，另次突破性發現。

最近蓮華池後山新發現1棵火燒栲，也成了菱形奴草的寄主，為93年首見。（沈揮勝攝）
火燒栲的果實。（沈揮勝攝）

蓮華池研究中心主任許原瑞說，以前學界之所以認為鋸葉長尾栲是菱形奴草的當然寄主，主要原因是一直沒發現其他植物被它寄生；這牽涉到觀察、紀錄的問題，以前沒被發現，並不能據以斷定他們只寄生單一樹種。

許原瑞推測，從以前到現在，應該還有其他的火燒栲曾被寄生過，只是沒有被發現。蓮華池地區還有小西氏石櫟、捲斗櫟、短尾葉石櫟、大葉苦櫧、南投石櫟、菱果石櫟及淋漓柯等多種殼斗科植物，也不排除可能成為菱形奴草的寄主。

尤其日月潭地區鋸葉長尾栲與火燒栲分布的量很大，蓮華池研究中心除將針對25公頃動態樣區作地毯式清查外，另考慮擴大到日月潭岸四周的觀察與監測，或許兩、三年後，寄主樹種與分布地會有更大的突破！

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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