NBA》落後19分算什麼 勇士送馬刺4連敗

勇士後衛柯瑞往後傳球，馬刺吉諾比利(左)撲球的模樣相當嚇人。(美聯社)

友善列印
中時電子報

上季西區冠軍賽戲碼3日登場，過程簡直就像坐雲霄飛車！勇士克服首節一度落後19分頹勢，靠著柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特攜手攻下72分，最後以112比92逆轉擊潰馬刺，勇士拿下本季第6勝(3敗)，也送馬刺苦吞4連敗。

NBA特稿》帕總老謀深算 馬刺連敗只是假象

回想上季西區決賽首役，勇士中鋒帕楚利亞疑似刻意「墊腳」，造成馬刺一哥里歐納德到現在都還沒傷癒復出，如今本季首次造訪馬刺主場，帕楚利亞當然遭到地主球迷龐大噓聲伺候，勇士首節也意外處於19分的大幅落後。

不過勇士畢竟擁有聯盟數一數二的強大進攻能力，隨後靠著柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特3人火力逐漸追上，杜蘭特更在第3節獨拿15分，幫助勇士不僅超前，還逐漸擴大領先優勢，最後竟以20分之差大勝馬刺。

克雷湯普生延續最近火燙手感，攻下全場最高27分，杜蘭特也拿24分、8籃板與5助攻，柯瑞21分、8籃板與4助攻，卓雷蒙格林16分、7助攻與5籃板，勇士逆轉關鍵在於命中率高達5成18，反觀馬刺僅有3成91。

仍在苦等里歐納德、帕克兩大主力傷癒歸隊的馬刺，則以艾卓吉24分、10籃板表現最好，凱爾安德生16分，保羅蓋索11分、6籃板，馬刺總教練帕波維奇在最後4分47秒激烈抗議尺度不公，遭到裁判直接驅逐出場。

(中時電子報)

NBA》韋德：騎士糟透了 跟14年熱… NBA特稿》帕總老謀深算 馬刺連敗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。