NBA》落後19分算什麼 勇士送馬刺4連敗

2017年11月03日 10:34 中時電子報 黃及人

上季西區冠軍賽戲碼3日登場，過程簡直就像坐雲霄飛車！勇士克服首節一度落後19分頹勢，靠著柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特攜手攻下72分，最後以112比92逆轉擊潰馬刺，勇士拿下本季第6勝(3敗)，也送馬刺苦吞4連敗。

回想上季西區決賽首役，勇士中鋒帕楚利亞疑似刻意「墊腳」，造成馬刺一哥里歐納德到現在都還沒傷癒復出，如今本季首次造訪馬刺主場，帕楚利亞當然遭到地主球迷龐大噓聲伺候，勇士首節也意外處於19分的大幅落後。

不過勇士畢竟擁有聯盟數一數二的強大進攻能力，隨後靠著柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特3人火力逐漸追上，杜蘭特更在第3節獨拿15分，幫助勇士不僅超前，還逐漸擴大領先優勢，最後竟以20分之差大勝馬刺。

克雷湯普生延續最近火燙手感，攻下全場最高27分，杜蘭特也拿24分、8籃板與5助攻，柯瑞21分、8籃板與4助攻，卓雷蒙格林16分、7助攻與5籃板，勇士逆轉關鍵在於命中率高達5成18，反觀馬刺僅有3成91。

仍在苦等里歐納德、帕克兩大主力傷癒歸隊的馬刺，則以艾卓吉24分、10籃板表現最好，凱爾安德生16分，保羅蓋索11分、6籃板，馬刺總教練帕波維奇在最後4分47秒激烈抗議尺度不公，遭到裁判直接驅逐出場。

(中時電子報)