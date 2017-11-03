大巨蛋案 北市府重新議約不解約 外界「看不下去」

曾參與調查「5大案」的前任北市府廉政委員方儉、王小玉與民間團體3日到北市府前召開記者會，痛批柯文哲不與遠雄解約。（張潼攝）

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遠雄董事長趙藤雄涉多個弊案遭求刑24年，前北市財政局長、大巨蛋議約主談人李述德也因圖利罪被起訴。針對大巨蛋案，市長柯文哲日前定調將重新議約，但前廉政委員王小玉、方儉以及民間團體不滿只議約不解約，根本是「拿公平正義換現金」，他們3日早上到市府前召開記者會抗議。

北檢10月31日除指出趙藤雄涉入多起弊案，時任北市財政局長的李述德，在大巨蛋議約時涉嫌違法變更違約金、營運權利金條款，遠雄經營大巨蛋50年均不需支付權利金，等於圖利遠雄高達30億元；時任台灣建築中心執行長、負責審查大巨蛋消防安全的許銘文也涉嫌濫用職權，違法核發評定書，使遠雄不當得到建照，影響建築物防火避難安全。

對此，柯文哲1日親上火線召開記者會回應，針對大巨蛋案將重新議約，尤其權利金將是談判重點。是否乾脆解約拆蛋？柯當時稱，政府不應該搞民粹；法務局長袁秀慧也說，解約要涉有違失，目前難認定構成解約的條件，加上還有鑑價買回等問題，不到最後不會隨便終約。

不過，曾參與調查「5大案」的前任北市府廉政委員方儉、王小玉今早與松菸公園催生聯盟召集人游藝、台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅等召開記者會痛批，檢察官已經指出大巨蛋防火避難性能審查有問題，且還有圖利弊案，市府竟然還要和遠雄談、聲稱解約代表民粹？

公民團體痛批對柯文哲做法「看不下去」，簡直是拿公平正義換權利金，如此與柯自己厭惡的「貪婪財團與複雜政商關係」有何不同？他們疾呼，北市府應儘快與遠雄解約。

(中時)

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