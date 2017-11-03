護照加註警示 美擬強化監控境內兒童性侵犯

2017年11月03日 10:47 中時電子報 李靖棠

據美國紐約時報（New York Times）報導，面對層出不窮的兒童性侵或騷擾案件，美國國務院（The State Department）擬定將強化監控力度，未來只要相關犯人的性侵和騷擾判決定讞，不僅會被納入國家安全部（Department of Homeland Security）的管制名單內，收回原有護照銷毀，並在其新護照的封底內加註警示標語，讓機場、港口、車站等邊防單位能清楚掌握此群體的動向，避免相關性侵案和嫌犯逃逸發生。這款新式加註警語的護照，對於性侵犯的旅行和住宿自由有非常大的限縮，但被問到影響層面多廣時，美國國務院不願透露實際數字。

這次的改變，源自去年通過、被稱「國際梅根法案」（International Megan’s Law）的法條，是為了紀念1994年，一名7歲來自紐澤西州（New Jersey）的女童梅根康卡（Megan Kanka），遭到鄰居性侵並被殺害，事發後經警調追查，才發現犯下罪行的鄰居，其實曾因猥褻女童入獄，但周遭的其他鄰居通通不知道此事。此案讓傷痛欲絕的梅根父母決定，聯手推動性侵犯登記和通知制度的法律，《梅根法案》於1996年成為聯邦法案，該法規定：性罪犯的所有訊息，必須登記進入警方資料庫，包括照片、姓名、別名、使用車輛和車牌、當前地址和罪行性質，甚至紋身和疤痕等特徵都必須包含，以防再度犯案。

有支持的一方、必有反對的一側，就曾有非營利組織以登記公開性侵犯資料，是侵害個人於憲法的權利為由，向法院控訴聯邦政府違憲，雖皆遭駁回，但國務院此次大動作加註護照警語的行動，勢必讓該團體再次提起上訴。

根據統計，美國兒童（主要是女童）受到性侵，9成來自身旁熟悉的人，包括鄰居、老師、教練、甚至家庭成員。故學校教育孩子自我保護的方法中，特別強調了以下幾點：

一、泳衣遮蓋處，都是身體的私處（private parts），包括臀部和胸部，是不可侵犯的地方。

二、身體的私處，是任何人都不能碰觸的。「不小心碰觸」（accidental touching）也得提高警覺。

三、清楚告知孩子，信任的人的「職責界限」（boundaries of the responsibilities）。例如，老師的職責是上課，一旦超越此職責的接觸，勢必另有所圖。

四、要孩子練習尖聲叫「不！」（screaming“NO!”）：當任何人碰你或者試圖碰你，要馬上尖叫，大聲說「不！」

五、孩子無秘密（no secrets）：任何人要你保守的秘密，都得馬上跟父母說，或者跟自己信得過的人說。

(中時電子報)