肯德基推「炸雞」入浴劑 泡完澡想啃自己

日本人不只熱衷泡澡，也創意推出各種衝擊嗅覺的「美食」入浴劑。(圖/shutterstock提供)

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中時電子報
/綜合報導
日本肯德基11月起推出「炸雞」香味入浴劑，讓人泡完澡想「啃」自己！(圖/擷自KFC官網)

天寒泡湯暖呼呼，日本人不只熱衷泡澡，也創意推出各種衝擊感官的「美食」入浴劑。除了先前的「居酒屋」系列入浴劑，讓浴室瞬間充滿燒肉、香菜、餃子等香味；而日本肯德基11月起也推出「炸雞」香味入浴劑，讓人泡完澡想「啃」自己！

日本肯德基11月起推出「炸雞」味的入浴劑，彷彿能聞到現炸的炸雞，「使用11種藥草以及辛香料炸出來的美味炸雞香」，令人食欲大增、愈泡愈餓。期間限定的「炸雞」味的入浴劑以抽獎方式送出，每天選出100位幸運網友，需先追蹤日本肯德基官方推特，並打上HashTag「#KFCのアノ香り」、「#秘伝のコンビパック」發文。

不只有美味「炸雞」香，日本搞怪雜貨店VILLAGE VANGUARD也在今年推出第二彈美食入浴劑，繼首波不到半年熱銷6萬個「味噌湯」、「拉麵」、「牛丼」味，新推出的入浴劑包括有日本年度冠軍食物「香菜」，還有「燒肉」、「餃子」、「毛豆」等，提醒民眾避免空腹泡湯，不然會餓到禁不起誘惑，想「啃」了自己。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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