肯德基推「炸雞」入浴劑 泡完澡想啃自己

2017年11月03日 10:53 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

日本肯德基11月起推出「炸雞」香味入浴劑，讓人泡完澡想「啃」自己！(圖/擷自KFC官網)

天寒泡湯暖呼呼，日本人不只熱衷泡澡，也創意推出各種衝擊感官的「美食」入浴劑。除了先前的「居酒屋」系列入浴劑，讓浴室瞬間充滿燒肉、香菜、餃子等香味；而日本肯德基11月起也推出「炸雞」香味入浴劑，讓人泡完澡想「啃」自己！

You Can Now Smell Like Fried Chicken Thanks to This KFC Drumstick Bath Bomb https://t.co/eJNX4cZ9aC pic.twitter.com/lTGuZZI4xi — Spooky (@OddityCentral) 2017年11月2日

日本肯德基11月起推出「炸雞」味的入浴劑，彷彿能聞到現炸的炸雞，「使用11種藥草以及辛香料炸出來的美味炸雞香」，令人食欲大增、愈泡愈餓。期間限定的「炸雞」味的入浴劑以抽獎方式送出，每天選出100位幸運網友，需先追蹤日本肯德基官方推特，並打上HashTag「#KFCのアノ香り」、「#秘伝のコンビパック」發文。

village vanguardで購入✨✨入浴剤だよん😆いつ使うって❓

そりゃ〜〜ね☺️好きな人にでしょ💕お風呂だと素直になれるから謝ろm(._.)m色んなこと素直に話そ😌 pic.twitter.com/kwPK2a0gpc — かっつみー (@KatuDom0623) 2017年7月24日

不只有美味「炸雞」香，日本搞怪雜貨店VILLAGE VANGUARD也在今年推出第二彈美食入浴劑，繼首波不到半年熱銷6萬個「味噌湯」、「拉麵」、「牛丼」味，新推出的入浴劑包括有日本年度冠軍食物「香菜」，還有「燒肉」、「餃子」、「毛豆」等，提醒民眾避免空腹泡湯，不然會餓到禁不起誘惑，想「啃」了自己。

(中時電子報)