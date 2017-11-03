8加泰隆尼亞分離派領袖遭拘捕 面臨審判

2017年11月03日 10:47 中時電子報 郭美孜

西班牙國家法庭的法官拉美拉(Carmen Lamela)週四下令，拘捕前加泰隆尼亞首長普吉德蒙(Carles Puigdemont)的副手Oriol Junqueras等前8名前該自治區部長，這些人並且因涉嫌分裂國家、叛亂和不當使用公共基金而遭到調查。另外1名在獨立公投前辭職的前官員，則得以5萬歐元交保獲釋。遭拘捕官員的律師表示將上訴，並形容法官命令不公正、不符合比例原則，以及預設立場。

這些面臨拘捕的加泰隆尼亞官員，周四早上已經出席國家法院，Junqueras在律師的陪同下第一個抵達，但拒絕回答蜂擁而上的記者的問題。

拉美拉也發文傳喚普吉德蒙等4名其政府團隊成員，在周四和周五到國家法庭作證，但檢方表示普吉德蒙雖已知遭傳喚，但仍決定不赴法院作證。他們在西班牙檢察官決定起訴後，就已經離開西班牙前往布魯塞爾。普吉德蒙已經要求以視訊、在不洩露他個人所在位置的情況下作證。

西班牙檢方已經要求協助逮捕普吉德蒙和這4名官員，普吉德蒙的比利時律師Paul Bekaert宣稱西班牙已經對這5人發布了歹不令，但西班牙司法界的消息來源否認這個消息。對於西班牙政府這些拘捕行動，西班牙人權團體和政治界都齊聲譴責。

(中時電子報)