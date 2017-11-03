動容！老翁留下「遺書」失蹤…竟是對亡妻的真情告白

2017年11月03日 10:58 中時電子報 黃眉青 ／綜合報導 ／綜合報導

台東一名60歲陳姓男子，因不捨10年前過世的愛妻，每逢節日總會買玫瑰紀念，也會帶亡妻照片四處旅遊，上月底陳男到台南突然病倒，下落不明，飯店通知陳男兒子，稱陳男在房間留下一份遺書，但陳子趕到台南後，發現所謂「遺書」是父親寫給已故母親的「回憶錄」。

《自由時報》報導，40年前陳男當兵時，巧遇當時正因情傷準備跳水輕生的妻子，陳男以「下次約吃飯、當朋友」為由，阻止妻子輕生念頭，兩人還真的約出來吃飯，進一步交往、結婚，夫妻倆相遇過程堪比偶像劇情節。

據悉，為了延壽臥病在床的妻子，陳男曾到某寺廟短暫出家，但陳妻10年前仍因病過世，悲慟的陳男在兒子建議下，學會用臉書抒發心情，還為了讓妻子看到「自己的世界」，總會帶著亡妻照片四處遊玩。

上月底，陳男到台南拜訪朋友時離奇失蹤，飯店通知陳子，陳男房間留下遺書，兒子南下後，發現所謂「遺書」，其實是父親寫給母親的「回憶錄」，而陳男的妻子照片也留在房間中。經警方研判，曾患身心疾病的陳男可能被送往醫院，果真在醫院找到陳男！

陳男則表示，自己在整理回憶錄和照片途中，突然覺得自己精神有異，醒來後就發現已經躺在醫院了，對精神失控完全沒有記憶。據了解，醒來後陳男仍掛念亡妻，第一句話先問「我太太的照片在哪？」，用情之深讓人動容。

(中時電子報)