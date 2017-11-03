毒品買賣方發生糾紛 全被警方一網成擒

2017年11月03日 11:28 中時 呂素麗

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，逮捕4人，圖為李男 。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，逮捕4人，圖為謝男 。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，逮捕4人，圖為王妻黃女。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，警方搜出證物。（ 呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，警方搜出槍彈等證物。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，警方搜索現場。（ 呂素麗翻攝）

高雄市左營分局破獲毒品通緝王姓男子擁槍販毒，警方搜索現場。（ 呂素麗翻攝）

因毒品案被通緝的王姓男子賣假毒品給曾姓男子，曾男拿假槍尋仇夥人要押走王男未成，而王男為怕尋仇，擁槍四處逃亡，高雄市左營分局接獲情報深入追查，分兩次將王、曾兩派人馬共7人一網成擒，一併移送法辦。

警方日前獲報於榮總路一處出租套房前，疑似發生押人恐嚇、妨害自由案件，警方不敢大意即時深入追查，發現該案是毒品交易引發糾紛。

警方調查，男子王春霖（39歲）因毒品被判刑4年多，未到案執行，今年9月高雄地檢署發佈通緝，他逃亡期間依舊販毒為生，卻涉嫌以冰糖假冒成安非他命販賣給同樣吸毒的曾渝欽（31歲）；事後，曾男不滿，於上月10日邀集友人拿著空氣槍，前往押人尋仇，但沒押成，王男逃脫。

左營分局獲報由偵查隊及博愛四路派出所成立專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官鍾仁松指揮偵辦，循線追查，於10月25日先持拘票緝獲曾渝欽及共犯謝姓、潘姓男子等3人到案，起獲空氣手槍1把、手銬等證物及安非他命0.63公克，以妨害自由罪嫌移送橋頭地檢署，主嫌曾男經檢察官聲請羈押獲准。

警方續追查，發現王男隨身攜帶槍械毒品，四處投宿汽車旅館躲避警方查緝，再於11月1日下午在三民區汽車旅館發動圍捕攻堅，當場緝獲王春霖及謝姓男子（23歲）及李姓男子（34歲）等3人到案，起出改造手槍1把、子彈9顆及海洛因、安非他命、大麻等毒品；另又於鼓山區汽車旅館查獲王嫌的妻子黃姓女子（31歲）及安非他命等證物，全案依法移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)