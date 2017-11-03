遭國民黨批三光政策 中市府稱說錢花刀口

2017年11月03日 13:22 中時 陳世宗

國民黨團市議員蘇柏興等人，3日在市議會質詢說，台中市長林佳龍執政舉債六都第一，市府「人事用光，舉債用光、土地賣光!」還聲稱撙節367億元，政務官不該睜眼說瞎話，混餚視聽。市府指出，市府持續挹注經費，審慎編列預算，將錢花在刀口上，全力帶動台中崛起。

張瀞分、張廖乃綸、蘇柏興、朱暖英今天質詢說，林佳龍上任後債台高築，到106年9月底止，台中市公共債務未償餘額已達1126億元。審計處指台中市政府節流績效105年被中央評列為六都最後一名，還屢遭行政院警示加強管控債務並開源節流，財政局長林顯傾卻聲稱這三年撙節367億元。

張瀞分抨擊林顯傾「睜眼說瞎話，混餚視聽！」市府舉債是實事，這367億元是欲借未借的數字，因為兩個原因，當初預算浮編加上執行力太差，「有錢不會做事」。

張廖乃綸指出，審計處決算報告指「市府105年度執行率比104年下降，有待檢討」，因執行不力而致保留預算數近200億元，比104年增加33.4億元。其中執行不力單位前3名依序是交通局、建設局及水利局共保留156.65億元，占保留數的78％。一般性補助款因執行欠佳，連續兩年被中央扣補助款。

財政局長林顯傾說，縣市合併前就已負債562億元，從100年至104年前市府累積債務就已達到845億元。104年、105年預算中，獲議會同意編列賒借收入為209億元、213億；市府實際僅借85億元與123億元，2年來共計節省214億元，加上103年撙節153億元，3年共撙節367億元。

市府強調，務實的償債計畫須有實際財源，台中市積極開發新光、廍子、水湳機場原址等區段徵收，可標售土地面積約65公頃；第13、14期等市地重劃，可標售土地面積約59公頃，合計124公頃；扣除開發成本後，估算盈餘約可達1,000多億元以上，台中市財政樂觀穩健。

(中時)