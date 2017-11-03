林濁水：民進黨怕不怕站在72.1％民眾對立面？

2017年11月03日 11:03 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九昨呼籲中華民國的國家領導人以國家為重，接受九二共識，打破兩岸當前僵局，未來台灣跟大陸恢復協商，「蔡習會」不是不可能的。對此，前民進黨立委林濁水說馬英九接受九二共識，有高達72.1%民眾不滿馬對維持主權的表現，他說「民進黨在怕不怕站在72.1%民眾的對立面」。

馬英九昨天傍晚出席在台北遠東國際大飯店舉行的2017華人領袖遠見高峰會閉幕典禮。馬英九說，他當了8年中華民國總統，任內還能為兩岸關係做一點事，是因為九二共識發揮了非常大的作用；2015年在新加坡舉行的「馬習會」，九二共識在這次會議得到確認。

馬英九也呼籲中華民國的國家領導人以國家為重，接受九二共識，打破兩岸當前僵局，未來台灣跟大陸恢復協商，「蔡習會」不是不可能的。

對此，林濁水說馬總統接受九二共識，採這種立場的結果，就是是民眾對他維護主權上的表現高達72.1%民眾不滿。他說馬總統無所謂，但也要問蔡總統在不在乎，「民進黨在怕不怕站在72.1%民眾的對立面」。

網友則回應表示「當初不落實周休二日和這次要改一例一休，也是站在大多民眾對立面啊」、「民進黨在怕不怕站在72.1%民眾的對立面？應該不怕吧，不然怎麼修勞基法呢？」、「選票考量」。

(中時電子報)