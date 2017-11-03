蔡英文南太之旅 中途包租的頂級客機從北京飛來的？

2017年11月03日 11:17 中時電子報 尉遲佩玉

蔡英文總統出訪南太平洋友邦，由於航程較長，中途多次換機，根據航班追蹤網站，蔡總統從馬紹爾飛吐瓦魯、索羅門這段航程包租的維斯達（Vistajet）加拿大龐巴迪環球（Global）6000客機，應該是從大陸北京派遣基地飛過來的。

根據聯合報報導，維斯達官網指出，環球6000機隊在全球共有六個派遣基地，包括大陸北京、德里、倫敦、莫斯科、基輔、羅安達。另外，從航班追蹤網站獲知，蔡總統搭乘的編號9H-VJU環球6000，於30日由北京飛出，經日本大阪抵達香港，隨即由香港出發前往太平洋。

不同於過去陳水扁、馬英九總統到訪南太時租賃當地ATR或DHC-8類區間螺旋槳客機，蔡總統這次改搭頂級商務客機。據了解，蔡總統此行包租的維斯達航空，2015年曾獲得中共當局特准，成為第一個可飛行大陸各都市間的外籍商務航空。

維斯達航空（Vistajet）是全球最知名的高級商務包機公司之一。(翻攝自Vistajet官網)

蔡總統此行出訪南太租用的環球6000是維斯達航空公司最貴旗艦。(翻攝自Vistajet官網)

維斯達航空在馬爾他註冊，老闆是瑞士籍的Thomas Flohr。公司2004成立後，業務快速擴張，成為全球最知名的高級商務包機公司之一，標榜客戶在全球各地，下訂24小時內就可派機抵達，載往任何想去的目的地。

(中時電子報)