造假學歷案罪證不足 楊偉中獲不起訴

國民黨前發言人楊偉中(圖)涉學歷造假，因罪證不足，獲不起訴。(資料照，姚志平攝)

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前國民黨發言人、現任行政院不當黨產處理委員會委員的楊偉中，去年被爆料其政治大學台灣史研究所碩士學歷造假，並被資深媒體人劉益宏告發涉嫌偽造文書罪，台北地檢署經過1年多的調查，3日依罪證不足，給予楊偉中不起訴處分。

楊偉中擔任國民黨發言人時，因經常在電視政論節目及臉書批評國民黨高層及黨務議題，被國民黨開除黨籍，之後被網羅進入行政院不當黨產處理委員會擔任委員引發爭議，包括被爆料楊在政治大學的研究所碩士學歷造假。

資深媒體人劉益宏更就楊偉中學歷問題，到台北地檢署告發楊偉中涉嫌偽造文書。劉益宏告發時表示，楊偉中曾為國民黨發言人，也以前發言人名義受邀為各大政論節目來賓，告訴社會大眾何謂公平正義，何謂改革理想，豈能連他自己是否擁有政大台研所碩士學位也說不清楚，這算什麼發言人？憑什麼當名嘴？

不過，楊偉中辯稱他曾就讀國立政治大學臺灣史研究所碩士班，2012年發表論文，口考及格，因未上傳論文與辦理離校手續等故，未領有畢業證書。楊並且在在臉書上公開放上「政大台灣史研究所」的學位證書照。

檢方調查發現，楊偉中確曾在政治大學台研所就讀，且完成修業手續，學歷並非僅以學位證書當作唯一證明，認定楊偉中並沒有造假學歷，全案處分不起訴。

(中時)

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