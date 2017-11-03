NBA特稿》帕總老謀深算 馬刺連敗只是假象

2017年11月03日 11:14 中時電子報 黃及人

馬刺3日慘輸勇士20分、苦吞4連敗，賽後馬刺總教練帕波維奇被問到為何被驅逐出場，他的回答竟是想要早點去吃晚餐與喝茶，但這就是擁有「老狐狸」封號的帕總風格，畢竟馬刺當前的連敗慘狀，恐怕只是短暫的假象。

畢竟新球季打到現在，里歐納德、帕克兩名馬刺主力連1場都還沒打過，里歐納德最快還要3周，帕克則是即將歸隊，等同開季4連勝之後苦吞4連敗的馬刺，到現在都還沒拿出真正實力應戰，難怪帕波維奇可以如此「愜意」。

就算馬刺本季奪冠呼聲，可能比不上勇士、雷霆、騎士、塞爾提克等隊，但只要是帕波維奇領軍的馬刺，沒有1個對手膽敢輕忽他們的實力，等到馬刺重新排出帕克、丹尼格林、里歐納德、艾卓吉與保羅蓋索的先發陣容，戰力更加強大。

所以帕波維奇擺明在里歐納德、帕克兩大主力缺陣時，趕緊讓蓋伊、凱爾安德生、洛弗尼、布蘭登保羅、莫雷等新秀或剛來馬刺的球員上場磨練，增添他們在板凳上的可用之兵，事實上這些球員也在前8場例行賽各有稱職發揮。

等到12月，馬刺陣容可望真正到齊，屆時才是帕波維奇好好調整馬刺戰力的最佳時刻，畢竟馬刺想要闖進季後賽難度不高，重點仍在季後賽的調整狀態，向來老謀深算的帕總，恐怕早就已經設想到季後賽階段去了。

如果沒有意外，馬刺很有可能將於上、下半季判若兩隊，假如光看當前馬刺4連敗慘狀，就提早認定馬刺本季無緣爭冠，絕對是大錯特錯的想法！

(中時電子報)