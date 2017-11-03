NBA特稿》帕總老謀深算 馬刺連敗只是假象

馬刺總教練帕波維奇3日賽後竟然開玩笑表示，自己遭到驅逐出場，是想早點吃晚餐與喝茶！(美聯社)

友善列印
中時電子報

馬刺3日慘輸勇士20分、苦吞4連敗，賽後馬刺總教練帕波維奇被問到為何被驅逐出場，他的回答竟是想要早點去吃晚餐與喝茶，但這就是擁有「老狐狸」封號的帕總風格，畢竟馬刺當前的連敗慘狀，恐怕只是短暫的假象。

NBA》落後19分算什麼 勇士送馬刺4連敗

畢竟新球季打到現在，里歐納德、帕克兩名馬刺主力連1場都還沒打過，里歐納德最快還要3周，帕克則是即將歸隊，等同開季4連勝之後苦吞4連敗的馬刺，到現在都還沒拿出真正實力應戰，難怪帕波維奇可以如此「愜意」。

就算馬刺本季奪冠呼聲，可能比不上勇士、雷霆、騎士、塞爾提克等隊，但只要是帕波維奇領軍的馬刺，沒有1個對手膽敢輕忽他們的實力，等到馬刺重新排出帕克、丹尼格林、里歐納德、艾卓吉與保羅蓋索的先發陣容，戰力更加強大。

所以帕波維奇擺明在里歐納德、帕克兩大主力缺陣時，趕緊讓蓋伊、凱爾安德生、洛弗尼、布蘭登保羅、莫雷等新秀或剛來馬刺的球員上場磨練，增添他們在板凳上的可用之兵，事實上這些球員也在前8場例行賽各有稱職發揮。

等到12月，馬刺陣容可望真正到齊，屆時才是帕波維奇好好調整馬刺戰力的最佳時刻，畢竟馬刺想要闖進季後賽難度不高，重點仍在季後賽的調整狀態，向來老謀深算的帕總，恐怕早就已經設想到季後賽階段去了。

如果沒有意外，馬刺很有可能將於上、下半季判若兩隊，假如光看當前馬刺4連敗慘狀，就提早認定馬刺本季無緣爭冠，絕對是大錯特錯的想法！

(中時電子報)

NBA》落後19分算什麼 勇士送馬刺… MLB》世界大賽被打爆 達比修自由…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。