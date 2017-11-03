台東焚化廠爭議 黃健庭施政報告：不啟用

2017年11月03日 12:18 中時 黃力勉

台東焚化廠啟用與否爭議不斷，台東縣議會定期會開議，縣長黃健庭3日進行施政報告時表示，台東垃圾處理的客觀條件已經變不一樣，垃圾減量有成、處理垃圾方法更多元，因此焚化廠在他任內不會啟用，甚至不會修繕，將交由下一任縣長決定。

對於美麗灣案，黃健庭表示目前雙方已經走到交付仲裁，雖然未來結果不知道，但他憂心美麗灣是下個焚化廠，未來縣府可能要買回，萬一買回建築要如何利用也是個大問題，這是台東民眾要共面對的問題。

黃健庭施政報告費時1小時40分，相較以往都超過2小時，這次施政報告簡短、快速許多，最後的陳年沉痾謀求最適方案報告，針對捷地爾案、美麗灣案及焚化廠進行個案報告。

黃健庭強調，捷地爾雖然業者提起契約存在之訴，但一審由台東縣政府勝訴，未來捷地爾共226公頃，縣府計畫開發成太陽能發電示範專區，預計可年產2.1億度的電，將是台灣單一筆最大的綠能基地。

而台東的垃圾危機問題，黃健庭表示台東從垃圾無處堆，到經歷掩埋場活化、實施透明垃圾袋政策落實資源回收等，垃圾有效減量、掩埋場也增加空間，垃圾處理更有彈性。

他強調，垃圾處理不再迫在眉睫，未來要擴建廚餘場，增加廚餘處理量，離島爭取增設小型氣化廠，在地處理垃圾，台東則要爭取設置分選垃圾處理廠（MBT），未來每天垃圾量將減至20噸，因此焚化廠的啟用、甚至評估焚化廠需3.48億修繕，修繕與否將交由下任縣長決定。

(中時)