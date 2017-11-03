台東焚化廠爭議 黃健庭施政報告：不啟用

台東縣長黃健庭施政報告，強調焚化廠啟用將交由下任縣長決定。（黃力勉攝）

友善列印
中時

台東焚化廠啟用與否爭議不斷，台東縣議會定期會開議，縣長黃健庭3日進行施政報告時表示，台東垃圾處理的客觀條件已經變不一樣，垃圾減量有成、處理垃圾方法更多元，因此焚化廠在他任內不會啟用，甚至不會修繕，將交由下一任縣長決定。

對於美麗灣案，黃健庭表示目前雙方已經走到交付仲裁，雖然未來結果不知道，但他憂心美麗灣是下個焚化廠，未來縣府可能要買回，萬一買回建築要如何利用也是個大問題，這是台東民眾要共面對的問題。

黃健庭施政報告費時1小時40分，相較以往都超過2小時，這次施政報告簡短、快速許多，最後的陳年沉痾謀求最適方案報告，針對捷地爾案、美麗灣案及焚化廠進行個案報告。

黃健庭強調，捷地爾雖然業者提起契約存在之訴，但一審由台東縣政府勝訴，未來捷地爾共226公頃，縣府計畫開發成太陽能發電示範專區，預計可年產2.1億度的電，將是台灣單一筆最大的綠能基地。

而台東的垃圾危機問題，黃健庭表示台東從垃圾無處堆，到經歷掩埋場活化、實施透明垃圾袋政策落實資源回收等，垃圾有效減量、掩埋場也增加空間，垃圾處理更有彈性。

他強調，垃圾處理不再迫在眉睫，未來要擴建廚餘場，增加廚餘處理量，離島爭取增設小型氣化廠，在地處理垃圾，台東則要爭取設置分選垃圾處理廠（MBT），未來每天垃圾量將減至20噸，因此焚化廠的啟用、甚至評估焚化廠需3.48億修繕，修繕與否將交由下任縣長決定。

(中時)

台南環局「藏金閣」招考 月薪開… 萌！保育金門歐亞水獺！台北X金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。