萌！保育金門歐亞水獺！台北X金門 推廣活動向前行

歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

超可愛的歐亞水獺，我們要好好愛護牠！歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少，分布與生存現狀與人類活動與干擾息息相關。2014年透過林務局野生動物救傷收容計畫，自金門緊急移置台北市立動物園的三隻歐亞水獺，分別是「大金」、「小金」與「金莎」，雖然牠們在動物園暫時獲得了妥善的照養，但加緊保護野外自然棲地中的歐亞水獺族群，更是刻不容緩的重要工作！

為了增加金門地區大小朋友們對歐亞水獺的保育意識，台北市立動物園與金門縣政府、行政院農業委員會林務局、金門國家公園管理處…等單位合作，於106年11月期間，讓動物園的水獺布偶化身保育大使，前進金門農業試驗所、金門國家公園管理處及金門在地小學等地，舉辦第3屆「保育金門歐亞水獺」系列活動，連台北市政府最受歡迎的吉祥物「熊讚」，也會在11月18日（六）這天，遠赴金門力挺保育歐亞水獺的行動，歡迎金門縣民踴躍參加，幸運赴金門旅遊的民眾也不要錯過了！

超可愛的歐亞水獺，我們要好好愛護牠！（台北市立動物園提供）

11月4日（六）首先登場的是【金門水獺保育教育增能課程】，辦理地點為：金門國家公園管理處中山林遊客中心第一視聽室，時間為9：00-15：40，將邀請金門縣政府、金門國家管理處及金門野生動物救傷暨保育協會等專家學者擔任講座，介紹歐亞水獺保育現況及未來努力的方向。

11月5日（日）於台北市立動物園台灣動物區水獺戶外活動場周邊，推出【2017水獺保育齊步走】活動，藉由水獺保育員現身說法、認識歐亞水獺闖關體驗活動，促進遊客對環境的認知、激發反思並落實環境與保育歐亞水獺的行動。

好奇心十足的歐亞水獺！（台北市立動物園提供）

歐亞水獺在台灣本島早已不見其蹤跡，目前僅剩金門部分地區有族群分布；然而因開發、污染使得歐亞水獺的棲地大幅縮減，生存受到極大的威脅，恐將導致快速滅絕。為了增進金門地區學校教師、金門國家公園管理處志工及關心歐亞水獺保育民眾等的知能，於11月13-17日連續五天期間，將於金門在地小學展開【歐亞水獺保育教育】的巡迴推廣，希望透過札根教育的方式，讓更多金門在地的民眾，能更加瞭解保育瀕危動物「歐亞水獺」的重要性，並能身體力行加入自然保育的行列。

壓軸登場的是11月18日（六）上午9：00-12：00於金門農業試驗所舉辦的【金門水獺保育教育嘉年華】，特別邀請特有生物研究保育中心、國立自然科學博物館、台北市立大學學習及媒材設計學系、金門縣政府、金門國家公園管理處及金門野生動物救援暨保育協會、中華自然資源保育協會等單位共同參與，提供各項多元豐富的互動式駐站活動，引領金門民眾深入了解歐亞水獺的生活習性及所面臨的危機，提升在地居民對歐亞水獺的關懷與喜愛，進而願意以自身的行動做起，一起來保育歐亞水獺及自然環境。

除了棲地破壞、汙染，金門的野生歐亞水獺還會面臨路殺及流浪狗攻擊的威脅。因此，保育野生動物不僅只是保育團體想做的事，民眾若開車時多注意四方、不要棄養家中寵物、發現野生水獺迅速通報縣政府及相關單位，千萬不要觸碰、撿拾。只要擁有正確的保育知識，人人都能成為金門歐亞水獺的保育大使。

(中時電子報)

只要擁有正確的保育知識，人人都能成為金門歐亞水獺的保育大使！（台北市立動物園提供）

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