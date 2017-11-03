MLB》世界大賽被打爆 達比修自由市場行情仍排第1

2017年11月03日 11:37 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

道奇日籍右投達比修有在世界大賽兩度短命先發1.2局吞敗，但球季結束就成為自由球員的他，在自由市場的行情依舊看漲。大聯盟交易傳聞網站《mlbtraderumors.com》評估，達比修有機會挑戰6年1.6億美元合約，約新台幣48億。

該分析指出，達比修從2012年赴美發展以來，在遊騎兵的自責分率為穩健的3.42，平均9局飆11K，4度入選明星賽，還有1年為美聯賽揚獎票選榜眼。儘管達比修曾因接受「湯米約翰」手肘韌帶重建手術，但今年已經健康出賽，加上世界大賽第7戰的1.2局，他在今年的總投球局數正式達到200局。

達比修今年7月被遊騎兵交易至道奇，失去1年1740萬美元年薪「合格報價」的資格，肯定會進入自由市場尋求複數年合約。分析預測，31歲的達比修將創下接受過湯米約翰手術後的最高身價紀錄，超過現老虎右投喬丹齊瑪曼（Jordan Zimmermann）的5年1.1億不是問題。

大聯盟投手能獲得的最長合約為7年，但通常是給沒有重大傷病史的年輕投手，年紀略熟的達比修最多就是爭取6年合約。而投手在自由球員市場有4次年薪破2500萬，達比修是目前最好的投手選項，可能成為第5人。

如果道奇不與達比修續約，實際上可能性也不高，分析認為包括小熊、費城人、國民、紅雀、太空人和雙城都可能對達比修有興趣。

(中時電子報)