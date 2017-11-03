柯P批高雄舉債 陳菊：像恥笑別人 沒展現應有高度

高雄市長陳菊（右）表示，柯Ｐ批評高雄舉債，像是在恥笑別人。（柯宗緯攝）

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台北市長柯文哲日前公開批評「高雄舉債，我在還債」，又引發失言爭議，從悠遊卡進不了高雄輕軌風波後，北高兩市關係更為緊張。對此，高雄市長陳菊今（3）日出席活動時回應，高雄如果有像台北一樣多資源，當然不需要舉債，這種說法好像恥笑別人，沒有展現應有高度。

日前柯文哲在會議上批評，陳菊任內高雄市2600億元的舉債額度，就用2400億元，未來不管誰接都很難做，而自己卻是在任內還債。此話一出，曾任高雄市副市長的立委劉世芳昨砲轟柯P「用盡國家資源的首都圈，養出這款傲慢的首都市長！」

今天陳菊出席高雄市數創中心活動時，再度被問及柯P批高雄舉債問題，她面色沉重說，台北市作為全台灣資源、財政最豐沛的城市，過去中央將資源全部挹注在台北，如果今天高雄有像台北11條軌道建設，有中央挹注1兆元以上預算，高雄當然不需要舉債，而舉債也是為了建設。

陳菊表示，擔任市長11年，舉債1000億，但在整個勞健保還債518億，高市現在舉債空間還有540億，但是這些年努力讓舉債逐年降低，在整個資源這麼不公平分配情況下，期待台北市有更多同理心能夠了解。

陳菊認為，台北市身為條件最優渥的城市，至少協助、鼓勵其他縣市在各自城鄉建設做努力，不期待看到更多對別人的恥笑及不齒，如此沒有展現應有高度，她個人覺得可惜；「台灣是個多元社會，柯P對高雄的批評，我也只能說尊重」。

(中時)

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