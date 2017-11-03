超鹹！麻辣湯喝4碗 飆破一天鹽分建議量

一碗200c.c.的麻辣湯底湯，鈉含量就破660毫克，喝4碗就超過整日鹽分建議量。（倪浩倫攝）

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一名新北市的丁小姐，日前因為天冷，跟朋友相揪吃麻辣鍋，卻將整鍋湯底都喝完，讓同桌的朋友看傻了眼。衛福部國健署提醒，喝「非清湯底」的火鍋湯是大NG行為，就算整天什麼都不吃，光喝4碗湯就鈉含量超標，建議民眾湯底多選擇昆布、蔬菜熬製的清湯底，並以「原形食物」取代加工火鍋料。

天氣逐漸轉涼，很多人會去吃火鍋暖暖身子，但享用美食也得同時兼顧健康。國健署指出，以坊間常見的火鍋吃到飽為例，很容易導致攝取過多的熱量、脂肪、鈉（鹽分）及糖，像是麻辣鍋底的湯，1碗200c.c.、鈉含量達660毫克，喝4碗便超過一日建議量，且因吃到飽還常附有飲料、冰淇淋等甜點，一餐吃下來熱量恐飆破3000大卡，得靠得爬7次101大樓才能甩油。

國健署今日提出「健康吃鍋」建議，像是鍋底以昆布、蔬菜熬煮的清湯底，取代麻辣或韓式鍋底，且減少喝湯量；肉類以低脂、去皮的魚肉、海鮮、雞肉等白肉來減少紅肉攝取量；並以蔥、薑、蒜及香菜等新鮮食材提味，減少高熱量、高油高鹽的如沙茶醬、豆瓣醬、胡麻醬等。

而根據觀察，國人愛吃的加工火鍋料當中，百頁豆腐、油條、米血糕分居熱量前3名，一塊40公克或1／3根油條，熱量就約85大卡、含約6.5公克的脂肪，民眾應以新鮮食材取代加工火鍋料，尤其更應多添加當季新鮮的蔬菜或菇類；國健署長王英偉提醒，常常吃熱量爆表、高油高鹽高糖的大餐，易導致肥胖、心血管疾病及相關併發症，如高血壓、動脈硬化、腦中風、狹心症及心肌梗塞等，但其實只要參照「健康吃鍋」的建議，就能夠吃得健康又滿足。

(中時)

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