檢警埋伏3月 首破「超級毒品」MMA製毒工廠

2017年11月03日 12:13 中時 高鈞麟

檢警長期埋伏蒐證，上月底逮捕製毒的洪嫌。高鈞麟翻攝

洪嫌從大陸網站購得製毒原料。高鈞麟翻攝

新北市一名毒梟從大陸習得製毒技術及自大陸網站購買原料，偷偷生產製造俗稱「超級毒品」的毒品MMA（甲氧基甲基安非他命），並打成錠狀藥丸或製作成包裝精美的毒品咖啡包，再販售給各大夜店牟利，檢警日前兵分多路，在台北南港附近將他逮捕，也是台灣查獲MMA製毒工廠的首例。

新北市調處調查，洪姓毒梟（43歲），去年剛因毒品罪服刑期滿出獄，洪嫌重操舊業，找來2名幫手，傳授製毒技術，並自大陸進口大量的製毒原料甲氧基丙基丙酮。狡猾的洪嫌為躲避查緝，甚至將製毒工廠設在台北南港區一處僻靜的公墓裡。

新北市調處表示，洪嫌警覺性甚高，不但在製毒工廠內外、週邊裝設監視器，還經常開車繞遠路、故意駛入死巷、闖紅燈企圖擺脫監控。

檢警埋伏蒐證超過3個月，上月31日持拘票搜索製毒工廠，赫見鍋爐正在運作，經採樣鑑識，確認加熱、迴流液體已製成二級毒品MMA，總計查獲15公斤的成品、半成品及大量的製毒原料、化學藥劑、器具設備，市價高達7500萬。檢警表示，MMA俗稱「超級毒品」，毒性非常劇烈，但作用時間較慢，服用者為了加速達到興奮程度，容易多吃幾顆而喪命。

(中時)