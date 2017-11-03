信義商圈成果粉集中地 256GB最受歡迎

新光三越信義新天地A11的iStore外，在早上9時已有民眾排隊等候購買iPhone X。（石欣蒨攝）

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德誼數位今起於全台門市正式開始販售iPhone X，排首位的黃姓學生早於昨日下午5時就到現場排隊。（德誼數位提供）
民眾早於信義華納威秀商圈的中華電信等待多天，還帶來充氣床等排隊裝備。（石欣蒨攝）

iPhone X全球正式開賣，雖然台北101 Apple Store並未有現貨供應，但電信業者及通路就有少量現貨供民眾購買，讓台北信義區今早成為不少果粉聚集的地方，包括百貨中的德誼數位、iStore、法雅客，以及電信商中華電信、台灣大、遠傳、亞太等均有民眾於現場排隊，期待能在首日搶先拿到全新iPhone X。

德誼數位今起於全台門市正式開始販售iPhone X，除了預約以外，也供應少量現貨作現場販售，而今早在微風信義門市現場就開放限量50支現貨，排首位的黃姓學生早於昨日下午5時就到現場排隊，德誼表示「昨晚10點的時候，50支早就排完，目前256GB的需求就佔3分之2，預計iPhone X的需求會愈增。」

而聚在信義華納威秀商圈的各大電信業者，也釋出現場購機開賣，中華電信今共有120支iPhone X供現場購機，早上未到9點已排完，首位的鄭先生早於周一下午3時已到現場排隊，現場更看到排隊者的充氣床、行動電源等，可見民眾期待iPhone X的熱情。

而今年亞太更特地從三創移至商圈的甜甜圈店打造臨時門市，限量50支現貨亦是引來消費者期待，更有一家四口的民眾在兩日前至三創排隊，甫收到臨時門市改至信義時，就立馬手刀趕至現場，整個信義商圈今早都是熱情果粉的聚集地。

除了信義商圈以外，全台83家燦坤的Apple Shop門市，開賣半小時iPhone X已銷破千台，光內湖旗艦店在開賣前就有超過300人排隊等候，排首位的消費者更是特地從三重殺至內湖，在周二晚8時就到現場排隊，而目前7成消費者都選以256GB的大容量，兩色銷售相當。

至於今年採全預約制的Studio A就發現，iPhone X的預約量截至昨日為止，比iPhone 8多近2倍，而256GB與64GB的預約數量大概為6比4，顯示民眾偏好大容量、採最高階的選擇；11月30日前購買任一款iPhone、iPad、iPad Pro、Apple Watch或Mac電腦主機，即送首爾雙人六天五夜來回機票等優惠。

(中時)

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